5 dòng Powershot được trình làng bao gồm: A480IS, A1100IS, PS D10, SX200IS và A200IS với những cải tiến về thiết kế nhỏ gọn hơn và đặc biệt hỗ trợ chế độ chụp siêu Macro 1 cm. Với mức giá khoảng từ 190 USD, máy phù hợp cho nhu cầu tìm kiếm máy ảnh thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng và độ phân giải cao trên 10 megapixel.

Dòng IXUS với công nghệ xử lý ảnh mạnh hơn nhờ chip DIGIC 4 cũng ra mắt 4 phiên bản mới: 95IS, 900 IS, 100 IS và 110IS. Trong đó, 95IS, 100IS và 990 IS được tích hợp công nghệ cảnh báo nháy mắt. Đây cũng là 3 dòng máy nhỏ gọn nhất hiện nay có khả năng quay phim ở chuẩn HD 720p. Các dòng IXUS mới có mức giá 320-550 USD.

PowerShot D10 máy ảnh chịu nước và va đập đầu tiên của Canon có khả năng chống thấm ở độ sâu 10m, chịu rơi ở độ cao tối đa 1,22m và vẫn hoạt động bình thường với nhiệt độ -10 độ C. Máy có độ phân giải 12,1 megapixel và zoom quang học đến 20x. Sản phẩm hiện có giá 510 USD.

Tập trung mạnh hơn với các dòng máy quay phim du lịch Canon đã cho ra mắt đến 9 sản phẩm mới bao gồm: HFS10, HFS100, HF20, HF200, FS22, FS21, FS200, DC420, DC410. Những sản phẩm này sở hữu thân hình khá gọn nhẹ khoảng 260 gam và độ phân giải cao với chip xử lý DIGIC DV III. Đặc biệt FS200 có bộ nhớ flash trong và pin thông minh cho phép ghi hình liên tục trong vòng 3 giờ. Sạc pin nhanh cho phép giúp máy hoạt động liên tục trong 1 giờ chì sau 20 phút sạc pin. Với mức giá 620-1.800 USD dễ dàng cho người tiêu dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Hỗ trợ mạnh hơn cho du lịch, Canon tiếp tục cải tiến dòng máy in ảnh gọn nhẹ Selphy để cho ra đời phiên bản mới CP780 với chất lượng và tốc độ in ảnh hơn hẳn các sản phẩm trước. Màn hình LCD 2.5 inch khiến việc xem lại ảnh trên máy dễ dàng hơn và bộ chuyển đổi BU-30 cho phép in ảnh trực tiếp từ các thiết bị có tích hợp Bluetooth như điện thoại di động. Selphy CP780 hiện có giá khoảng 100 USD.

Sản phẩm mới duy nhất trong dòng DSLR của Canon, EOS 500D đi kèm đèn flash rời SPEEDLITE 270EX có chíp cảm biến, độ phân giải 15 Megapixel với dải nhạy sáng (ISO) lên đến 12.800. Ngoài ra, tính năng được chú ý nhất là khả năng quay phim chuẩn HD. Sản phẩm dự kiến sẽ được bán với giá khoảng 800 USD (chỉ tính phần thân máy).