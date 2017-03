Canon có kế hoạch vào cuối tháng 2-2010 sẽ tung ra bốn máy ảnh PowerShots là SX210 IS, SD3500 IS, SD1400 IS, và SD1300 IS.

Ba trong bốn máy ảnh này là phiên bản được nâng cấp từ những mẫu hiện hành và chỉ có SD3500 là hoàn toàn mới. Các máy có độ phân giải 14 megapixel và video HD (720p), trừ chiếc SD1300 chỉ có độ phân giải 12 megapixel và video VGA. Mẫu máy ảnh PowerShots SX210 IS. Ảnh: Internet Các kính ngắm LCD có kích thước từ 2,7 inch (đối với SD1300) đến 3,5 inch (đối với SD3500), riêng hai máy SD3500 và SD1400 được trang bị màn hình cảm ứng. Không máy nào có kính ngắm quang học và tất cả đều sử dụng pin xạc ion lithi cùng với hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC. Một sự bổ sung thú vị cho SX210 và SD3500 là hai máy này hỗ trợ thẻ Eye-Fi, loại thẻ kết hợp giữa lưu trữ và WiFi. Với thẻ Eye-Fi, người sử dụng có thể truyền hình ảnh trực tiếp từ máy ảnh sang máy tính hay tải lên Internet thông qua kết nối không dây. Thẻ Eye-Fi cũng cho phép người dùng sử dụng tính năng Geo-tag tự động (giúp người dùng xác định, ghi lại địa điểm của bức ảnh đã được chụp). Các sản phẩm có giá từ 200 USD đối với SD1300 và 350 USD đối với SX210. Theo Huy Lê (Vietnam+)