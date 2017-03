Trong nỗ lực đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng về cải tiến công nghệ, Canon lần đầu tiên giới thiệu Bộ vi xử lý DIGIC 5 tại thị trường Việt Nam cũng như nhiều cải tiến mới về tính năng cho các dòng máy ảnh như Hệ thống HS, ghi hình Full HD, chế độ chụp tốc độ cao Burst HQ và công nghệ ổn định hình ảnh IS. Canon cũng giới thiệu một sản phẩm máy in phun được trang bị bình mực lớn với giá thành hợp lý dành riêng cho thị trường Đông Nam Á – PIXMA E500.

Cuối năm cũng là giai đoạn cao điểm của một mùa mua sắm. Đó chính là lý do Canon cho ra mắt loạt sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm máy ảnh KTS và máy in của người tiêu dùng Việt Nam. Dòng sản phẩm mới bao gồm các máy ảnh PowerShot S100, SX40HS, SX150IS, IXUS 1100HS, 230HS và máy in PIXMA E500, MG6270, MG8270, MG5370, MG2170, MG3170, MG4170, iP4970.

Thách thức hàng đầu ngay cả với các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng như không chuyên là chụp ảnh với điều kiện ánh sáng yếu, ánh sáng không đều. Nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện này, Canon cho ra mắt hệ thống HS với sự kết hợp của cảm biến độ nhạy cao và bộ vi xử lý hình ảnh tốc độ cao. Bộ vi xử lý DIGIC 5 được tích hợp trong hai sản phẩm mới là PowerShot S100 và SX40HS, cho phép chụp những bức ảnh chất lượng rất cao trong điều kiện ánh sáng yếu trong khi gia tăng cả về khả năng vận hành của máy cũng như tối ưu hóa màu sắc. Bộ xử lý hình ảnh mới tăng cường khả năng giảm nhiễu cũng như cân bằng trắng nhiều khu vực giúp các bức ảnh có được màu sắc thực và tươi sáng ngay trong khung cảnh nền có nhiều nguồn chiếu sáng phức tạp.

Một lợi ích gia tăng từ bộ xử lý hình ảnh DIGIC 5 là sự ra đời của chế độ chụp ảnh tốc độ cao Burst HQ đem lại cho người sử dụng khả năng chụp liên tục tối đa 8 ảnh với độ phân giải cao nhất. Canon cũng đồng thời cải tiến công nghệ ổn định hình ảnh Image Stabilization (IS) thêm một bước mới với công nghệ ổn định hình ảnh thông minh mới tự động lựa chọn 6 chế độ khác nhau (Normal, Macro, Panning, Dynamic, Powered, Tripod) để tối ưu hóa sự ổn định của hình ảnh, giúp ảnh đạt được độ sắc nét, chống nhòe mờ cho các điều kiện chụp khác nhau.

Nổi trội với thân máy thời trang và đầy màu sắc, IXUS 230 sở hữu ống kính đầy sức mạnh của Canon cùng một loạt các tính năng vượt trội bên trong thân máy nhỏ gọn. Với người tiêu dùng đã yêu thích dòng máy ảnh có khả năng quay phim HD có thể tìm thấy người bạn mới Powershot S100 với chế độ quay phim Full HD (1080p) 24 hình/giây với chất lượng âm thanh stereo.

Trong số 8 máy in mới, đáng kể nhất có PIXMA E500 bởi đây là sản phẩm Canon dành riêng cho thị trường Đông Nam Á với đầy đủ những tính năng mới nhất. Tính năng quan trọng nhất của PIXMA E500 là bình mực đen dung lượng cao hỗ trợ khả năng in ấn 800 trang A4 liên tục với chất lượng hình ảnh sắc nét mới cần thay bình mực. Chính khả năng này và thiết kế nhỏ gọn đã khiến cho PIXMA E500 là sản phẩm phù hợp nhất cho các văn phòng vừa và nhỏ cũng như thỏa mãn nhu cầu in ảnh của các hộ gia đình. PIXMA Cloud Link cho phép máy in kết nối trực tuyến với các album ảnh trên các trang web chia sẻ hình ảnh để xem và in. PIXMA E500 còn có khả năng photocopy, scan cũng như in phim Full HD cùng các hiệu ứng lọc vui nhộn khác cho các bức ảnh một đời sống mới.

TÂM BẢO