Không chịu thua kém các đối thủ như Panasonic DMC - TZ7 hay Samsung WB500 về zoom trên phân phúc máy ảnh bình dân bỏ túi. Đầu năm nay, Canon đã chào mặt hàng mới nhất Powershot SX200 IS kế tiếp dòng SX100 ra đời 2 năm trước đây với những cải tiến hợp thời thượng hơn.

Với dải zoom lớn và ống kính khá to, thân hình của SX200 IS dù vẫn gọn nhưng không được liệt vào hàng nhỏ mỏng. Tuy nhiên, nhờ vậy mà việc cầm một tay SX200 IS khá chắc chắn và dễ dàng, nhất là với thiết kế tay cầm hơi cong ra phía trước rất sành điệu của Canon. SX200 IS đã được trau chuốt lại so với các đời trước (SX100 và SX110) nên trông đỡ thô kệch hơn. Tuy nhiên, model này vẫn duy trì hệ thống đèn flash tự động bật lên trên khi bật máy. Do điều khiển bằng điện tử nên khi đã bật máy thì không cách gì để cụp đèn xuống, gây nguy hiểm, khi có va chạm rất dễ tác động đến đèn. Canon cho biết, hãng sẽ khắc phục nhược điểm này bằng một phiên bản firmware mới nhưng cho đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về bản cập nhật này.

Mặt trên của SX200 IS là vòng xoay chỉnh các chế độ chụp và nút chụp ảnh kèm chỉnh zoom có khả năng điều chỉnh độ nhanh chậm. Phía mặt sau là bánh xe điều khiển dùng để truy cập nhanh menu cùng với nút điểu chỉnh 4 hướng cho phép hiệu chỉnh nhanh chóng những thông số hay dùng như bù sáng, đèn, kiểu lấy nét và chụp tự động.

Đối với một phiên bản máy bỏ túi nhỏ gọn như SX200 IS, các tính năng được đưa ra khá phong phú và còn mang tính thời thượng. Ống kính được thiết kế to với dải zoom từ góc rộng 28 mm lên tới tele 336 mm (12x).

Hỗ trợ cho dải zoom rộng này là hệ thống chống rung quang học mà Canon cho biết có khả năng giảm tốc độ cửa trập tiêu chuẩn xuống tới 4 mức mà hình ảnh vẫn không bị nhòe. Thực tế chụp ở zoom lớn với tốc độ xuống đến 1/15 ảnh vẫn nét trong tầm chấp nhận được với rất ít dấu vết nhòe hình do tay cầm làm rung máy.

Thêm nữa, SX200 IS còn cho phép chế độ chỉnh tay toàn phần hay chỉnh theo chế độ ưu tiên tốc độ/cửa trập như trên các dòng DSLR truyền thống. Với các tùy biến này SX200 IS rõ ràng muốn trở thành một dụng cụ backup cho các tay máy chuyên nghiệp vốn quen chỉnh thông số ánh sáng theo cách riêng của mình.

Để phù hợp với xu hướng "nhà nhà HD", SX200 IS cũng được trang bị khả năng quay phim HD với chất lượng khá ấn tượng khi so với các máy ảnh cùng hạng khác. Các video clip khá chi tiết và vẫn thể hiện tốt ngay cả ở điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, do cơ chế vận hành của zoom các máy bỏ túi quá ồn nên khi quay phim SX200 IS cũng chỉ cho phép zoom số.

Nếu như cường độ flash vốn vẫn là điểm yếu của các máy bỏ túi khiến cho ảnh hay bị quá sáng thì SX200 IS đã khắc phục được nhược điểm này bằng việc cho phép tùy chỉnh cường độ phát sáng theo từng mức 1/3. Tính năng này khá hữu hiệu khi người chụp muốn chụp những bức ảnh cần ánh sáng yếu hoặc bù sáng rất ít để thể hiện ý đồ nghệ thuật của mình.

Chức năng Super Macro mới với khả năng chụp sát 0 cm cho phép ống kính máy ảnh có thể đặt thẳng lên trên bề mặt cần chụp. Mặc dù khoảng cách 0 cm không thực tế lắm do còn phải có khoảng không cho ánh sáng chiếu lên đối tượng nhưng thực tế hoạt động của tính năng này cũng không hề tồi và còn tỏ ra khá ấn tượng.

Mặc dù nhiều tính năng tiến tiến như vậy nhưng SX200 IS lại bỏ qua khả năng chụp ảnh RAW vốn là sở thích của giới chụp ảnh chuyên nghiệp. Model này cũng không có bộ nhớ trong mà chụp và lưu ảnh, quay phim hoàn toàn trên card SD/SDHC.

Tốc độ hoạt động của SX200 IS khá nhanh chóng. Thời gian khởi động chỉ mất chừng 1 giây dù ống kính cồng kềnh và hầm hố. Độ trễ cửa trập chỉ chừng 0,1 giây, tương tự như hầu hết các máy bỏ túi thế hệ mới hiện nay.

Thời gian từ lúc khởi động đến lúc chụp khoảng 2 giây trong điều kiện ánh sáng thường và có thể chậm hơn một chút trong điều kiện ánh sáng yếu do máy ảnh cần thời gian lấy nét lâu hơn. SX200 IS có khả năng chụp 0,8 khung hình/giây ở độ phân giải tối đa. Tuy nhiên, thay vì giống các máy khác cho phép chụp tốc độ nhanh hơn nếu giảm độ phân giải thì SX200 IS lại không có tính năng này.

Hệ thống lấy nét tự động vốn là thế mạnh của Canon thì ở model này vẫn hoạt động nhanh và chính xác. Mặc dù đôi lúc còn lẫn lộn giữa việc lấy nét vào tiền cảnh hay hậu cảnh nhưng chỉ với một vài mẹo cơ bản, chẳng hạn lấy nét trước vào đối tượng cần chụp rồi mới dịch chuyển máy ảnh để lấy khung hình, người chụp hoàn toàn có thể khắc phục được nhược điểm này.

Mặc dù cũng khá nổi tiếng với chất lượng hình ảnh, nhưng SX200 IS có vẻ đã không đáp ứng được sự kỳ vọng từ một sản phẩm của Canon, dù rằng chất lượng ảnh mà phiên bản này mang lại vẫn có thể thỏa mãn những người dùng bình thường hay những tay amateur không quá cầu kỳ về chất lượng.

Dải ISO của phiên bản này có thể chỉnh lên đến 1600, nhưng cũng như các máy bình dân khác, SX200 IS cho ảnh mịn nhất ở ISO 80 đến 200. Bắt đầu từ ISO 400 lên đến 800 thì hạt và nhiễu đã nổi rõ, mất chi tiết và nếu tăng lên ISO 1600 thì kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều.

Với tính năng đo sáng thông minh i-Contrast, chất lượng và ánh sáng trên SX200 IS hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên, trong điều kiện vùng sáng lớn, như chụp bầu trời chẳng hạn, thì SX200 IS đôi khi làm cho bức ảnh quá sáng khiến mất chi tiết. Nếu khéo léo, sau khi tự động đo sáng, người chụp có thể tiến hành giảm bù sáng xuống 2/3 nấc thì lượng sáng và màu sắc trên ảnh sẽ trở nên hợp lý hơn.

Nếu là "fan" ruột của Canon thì phiên bản PowerShot SX200 IS quả là một máy ảnh sáng giá với những tính năng hữu hiệu như ống kính góc rộng, quay phim HD và khả năng chỉnh tay các thông số rất linh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng ảnh so với tính năng vẫn chưa xứng đáng với kỳ vọng mà Canon mong muốn mang lại cho model này so với các sản phẩm từ các model cạnh tranh của hãng khác.