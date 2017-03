S90 và G11 là hai mẫu máy ảnh compact cao cấp cùng được Canon giới thiệu vào cuối tháng 8 năm nay.

PowerShot G11 là phiên bản mới nhất trong dòng máy ảnh cao cấp. Ảnh: Imaging Resources.

PowerShot G11 là phiên bản mới nhất trong dòng máy ảnh du lịch cao cấp G series của "đại gia" Canon. Khác hẳn dòng máy thời trang IXUS, các model thuộc dòng G đều được hãng thiết kế theo xu hướng rất chắc chắn và "hầm hố" như một chiếc DSLR thu nhỏ. Đối với một số người, G11 trông không được bắt mắt cho lắm với kích thước khá lớn (112 x 76 x 48 mm) và trọng lượng cao hơn đa số mẫu máy du lịch khác (402 gram kể cả thẻ nhớ SD và pin). Thiết kế với những đường cong mạnh mẽ của G11 có lẽ chỉ hợp với những người không quá quan tâm đến kiểu dáng sản phẩm. Ngoài ra, nếu bạn là một người thích các tính năng tự động gọn nhẹ thì G11 cũng không phải là sự lựa chọn lý tưởng. Những công cụ chỉnh tay trên máy nhắm đến đối tượng là những người có hiểu biết về kỹ thuật sử dụng thiết bị. Nếu bạn đầu tư hơn 500 USD cho một chiếc máy ảnh tốt mà chỉ sử dụng chức năng "Auto" (chụp tự động) thì đó là một sự lãng phí rất lớn!



So với phiên bản S90, G11 có một số điểm nổi trội hơn:



- G11 được tích hợp hotshoe tương thích với nhiều dòng Speedlite của Canon như 270EX, 430EX II, 580EX II...

- Màn hình lật xoay giúp chụp được trong nhiều điều kiện phức tạp.

- Dải zoom quang rộng tới 5x, kéo dài từ góc rộng (28 mm) cho đến tele (140 mm). Trong khi đó, tiêu cự của S90 chỉ bao trùm dải 28-105 mm tương đương 3.8x. Chất lượng ống kính của G11 cũng nhỉnh hơn một chút nếu so về độ nét và bão hòa màu.

- Ngoài chức năng ngắm ảnh sống (Live View) trên màn hình LCD, G11 còn tích hợp thêm kính ngắm quang học. Mặc dù còn nhiều hạn chế về kích thước và độ phủ song kính ngắm này rất hữu dụng khi chụp trong môi trường quá sáng khiến màn hình bị mất tác dụng hoặc khi người dùng muốn tiết kiệm pin.

- Tốc độ chụp liên tiếp của G11 vào khoảng 1,1 hình/giây, hơi nhỉnh hơn S90 một chút (khoảng 0,9 hình/giây).









Canon PowerShot S90 với thiết kế thời trang. Ảnh: Imaging Resource.

So với G11, S90 trông nhỏ nhắn và bắt mắt hơn hẳn. Lấy cảm hứng từ thiết kế của "đàn em" IXUS 100 IS và 120 IS, Canon S90 nhắm đến những người ưa thích sự gọn nhẹ mà không muốn hy sinh chất lượng hình ảnh. Máy có kích thước ba chiều 100 x 58 x 31 mm và trọng lượng chỉ 195 gram kể cả pin. Như vậy, S90 rất dễ dàng đút vào đút áo hay đút quần mà không sợ bị phồng hay đội khối lượng cơ thể lên quá nhiều mỗi khi đi chơi xa. Hệ thống điều khiển của máy cũng đơn giản hơn so với phiên bản G11, thích hợp cả với những người mới chơi. Ống kính của S90 tuy thua về dải zoom nhưng có độ mở tối đa f/2.0, giúp lượng ánh sáng vào nhiều gấp đôi so với f/2.8 trên G11. Hiện tại thị trường Việt Nam, giá của S90 rẻ hơn G11 khoảng 40-70 USD cho hàng xách tay mới 100%.





G11 và S90 đều cho chất lượng ảnh tốt ngang nhau. Ảnh: Canon USA.

Cả hai model đều sở hữu cảm biến CCD 10 Megapixel, vi xử lý DIGIC 4, chất lượng ống kính cũng gần ngang nhau. Do vậy, bức ảnh thu được của S90 và G11 khi thiết lập cùng một thông số sẽ không có nhiều khác biệt kể cả khi phóng lớn. Cả hai máy đều rất thích hợp để làm phương án "back up" cho chiếc DSLR cồng kềnh, phức tạp của bạn. Ngoài ra, ưu điểm nhỏ nhẹ, cơ động của chúng cũng khá hợp lý khi đồng hành trong những chuyến chụp ảnh đời thường hay những tình huống cần sự kín đáo.



Theo trang Photoradar, bạn nên mua S90 nếu cần một chiếc máy ảnh nhỏ nhẹ, thời trang, cho chất ảnh tốt mà không cần quan tâm nhiều tới các tính năng thêm thắt. Trong khi đó, nếu ưa thích sự mạnh mẽ, cá tính và chỉ quan tâm tới yếu tố kỹ thuật bên trong hơn là hình dáng bề ngoài thì G11 là sự lựa chọn không tồi.