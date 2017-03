Với loạt sản phẩm mới này, mỗi người tiêu dùng sẽ dễ dàng tìm thấy một giải pháp phù hợp dành cho doanh nghiệp của mình.

Các phóng viên và đại lý thử sản phẩm

Đáp ứng nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp và những người yêu thích dòng sản phẩm máy in phun, PIXMA MG6170 và MG8170 được trang bị hệ thống cảm biến thông minh độc đáo của Canon đem lại những trải nghiệm mới lạ và thuận tiện cho người sử dụng. Nhờ vậy, hai dòng máy in phun cao cấp hỗ trợ in ấn không dây (wireless) này được giảm bớt các phím bấm và bảng điều khiển khiến. Thay vào đó, các chỉ dẫn sử dụng được thực hiện thông qua một bảng điều khiển cảm ứng hướng dẫn bằng ánh sáng. Giao diện sử dụng sáng lên hướng dẫn người sử dụng các chức năng cần hỗ trợ, các thao tác có thể sử dụng trong quá trình in ấn trên thân máy đen tuyền như phím đàn piano.

Với các văn phòng và gia đình, PIXMA MG5270 và MG5170 lại cung cấp những tính năng giúp gia tăng hiệu quả chi phí như sử dụng các bình mực màu riêng biệt, màn hình LCD 2.4-inch TFT với vòng điều hướng giúp người sử dụng điều khiển tới các chức năng mà chỉ cần một ngón tay, khe cắm thẻ nhớ đa dạng với khả năng in và scan trực tiếp trên thẻ nhớ.

Một giải pháp khác đầy giá trị với người tiêu dùng muốn tìm kiếm dòng máy in đa chức năng tiện lợi là 2 dòng sản phẩm PIXMA MP497 và MP287. Nhỏ gọn và thời trang, hai máy in đa chức năng này còn cho hiệu suất tuyệt vời. Trong đó, MP287 là máy in/ máy scan cá nhân rất tốt trên thị trường; không chỉ nhỏ gọn, dòng máy này còn sẵn sàng in ấn chỉ vài giây sau khi khởi động, khay giấy tự động lật mở khi thực hiện các thao tác in và copy.

Tập trung vào chất lượng cao, in ấn nhanh chóng cho những người sử dụng không yêu cầu tính năng scan, PIXMA iP4870 thực sự là thiết bị cho chất lượng in ảnh đẹp và hiệu suất cao.

Mang lại tốc độ cao, tiết kiệm năng lượng, giảm giá thành bản in ra trong khi vẫn đảm bảo chất lượng cao, ba dòng máy in laser đơn chức năng LaserShot LBP6000, LBP6750dn và LBP 6200d là sản phẩm phù hợp cho cả các doanh nghiệp và người dùng cá nhân. Trong số đó, LaserShot LBP6200d là máy in tiết kiệm không gian và điện năng hơn cả, rất phù hợp với các gia đình hiện đại và môi trường làm việc nhóm trong các văn phòng nhỏ.

Song hành với LaserShot, máy in laser đa chức năng imageCLASS (in màu imageCLASS MF9280Cdn, in đen trắng imageCLASS MF4580dn, MF4570dn, MF4550d, MF4450, D520 và MF4412) lại được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng của văn phòng và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các dòng sản phẩm này đều sử dụng công nghệ in nhanh bản in đầu tiên (Quick First Print) giúp tiết kiệm điện năng. Thêm vào đó, ở chế độ chờ, các dòng máy in laser đa chức năng trắng đen imageCLASS chỉ tiêu thụ 3W, là dòng sản phẩm cải tiến giúp tiết kiệm năng lượng tốt nhất của Canon. Bên cạnh đó, màn hình điều khiển nay đã hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt.

Ngoài ra, Canon cũng giới thiệu hàng loạt sản phẩm khác như Máy Scan, máy Chiếu với hàng loạt thiết bị công nghệ cao khác.

Tại buổi lễ ra mắt sản phẩm mới, ông Mike Asao, Trưởng đại diện Công ty Canon Singapore tại Việt Nam chia sẻ: “Người tiêu dùng ngày nay đòi hỏi các sản phẩm phải được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của họ. Trong các dòng sản phẩm hình ảnh văn phòng mà chúng tôi giới thiệu lần này, mỗi doanh nghiệp nhỏ, văn phòng hay các cá nhân sẽ tìm thấy và chỉ phải trả tiền cho các giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Chính từ việc hiểu rõ nhu cầu và lắng nghe các phản hồi từ phía khách hàng đã giúp chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm của mình. Mỗi sản phẩm mới là một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Canon trong việc sáng tạo ra những giải pháp hình ảnh hay thiết bị văn phòng để đem đến cho khách hàng những công nghệ tiên tiến nhất, giúp tối đa hóa hiệu quả công việc cho các doanh nghiệp”.

TÂM BẢO