Loạt 10 sản phẩm mới này bao gồm các dòng máy in màu đa chức năng imageRUNNER ADVANCE, các dòng máy in khổ lớn imagePROGRAF và máy photocopy imageRUNNER. Kết nối với khẩu hiệu “Kinh doanh có thể đơn giản”, lần ra mắt sản phẩm này cho thấy nổ lực của Canon trong việc đưa những ứng dụng công nghệ tiên tiến vào từng sản phẩm để giúp cải thiện chu trình làm việc và nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các doanh nghiệp có qui mô lớn.



imagePROGRAF IPF 6300



Dòng máy Canon imageRUNNER ADVANCE bao gồm imageRUNNER ADVANCE C2020H/ C5030/ C9065 PRO được thiết kế để gia tăng hiệu quả quản lý công việc, tiết kiệm chi phí và làm giảm tác động tới môi trường thông qua chu trình làm việc tự động và dễ dàng tích hợp vào hệ thống thiết bị Công nghệ thông tin của văn phòng. Canon imageRUNNER ADVANCE C9065 PRO là dòng sản phẩm lý tưởng dành cho môi trường in màu với công suất lớn như các Bộ phận in ấn và các nhà cung cấp dịch vụ in ấn. Canon imageRUNNER ADVANCE C2020H là dòng sản phẩm đa chức năng có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ bao gồm in, photocopy, scan và gửi tài liệu. Bên cạnh đó, khả năng in màu kích cỡ A4 của Canon imageRUNNER ADVANCE C2020H/ C5030/ C9065 PRO có tốc độ rất cao, lần lượt là 30, 35 và 65 trang/phút với khả năng bảo mật và quản lý tài liệu mở rộng.

Bên cạnh đó, phiên bản mới nhất của dòng máy in khổ lớn Canon bao gồm imagePROGRAF IPF 750/ IPF 605/ IPF 6300/ IPF 8000s. Đây là thế hệ tiếp theo được phát triển dựa trên khả năng in ấn ứng dụng thiết kế kiến trúc CAD và thiết kế đồ hoạ GIS rất thành công của Canon với tốc độc nhanh nhất và các tính năng dễ sử dụng. Dòng máy in chuyên nghiệp nhất của Canon imagePROGRAF IPF 750/ IPF 605 còn giúp tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí. Hệ thống bình chứa mực "Hot Swap" có thể thay thế ngay khi máy đang vận hành giúp thay đổi mực liên tục trong quá trình in ấn để tiết kiệm thời gian. Những tính năng này có thể được kết hợp với các máy cắt độc lập để cắt nhanh, chính xác hơn và kết nối Gigabit Ethernet để đẩy nhanh tốc độ truyền dữ liệu. Dòng imagePROGRAF IPF 8000s được thiết kế chủ yếu dành cho các doanh nghiệp in ấn đồ họa và thiết kế kiến trúc, IPF8000s in tài liệu kích cỡ A0 sử dụng hệ thống mực 8 màu LUCIA cho các gam màu sống động.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Canon đã giới thiệu dòng sản phẩm photocopy màu imageRUNNER C1028 và máy photocopy đen trắng imageRUNNER 2318L và imageRUNNER 2525. Được thiết kế cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, chiếc imageRUNNER C1028 mang đến một giải pháp duy nhất cho quá trình quản lý cả đầu vào và đầu ra. Người dùng sẽ dễ dàng kiểm soát quá trình in màu, photocopy, scan và phân bổ tài liệu văn phòng. Sử dụng công nghệ Ultra Fast Rendering II LT, chiếc imageRUNNER C1028 có khản năng in ấn với tốc độ 28 trang đen trắng/phút và 21 trang màu/phút, giúp gia tăng tối đa hiệu suất làm việc. Đặc biệt, các dòng máy in đa chức năng imageRUNNER 2318L và imageRUNNER 2525 được trang bị màn hình LCD 5,7 ich trực quan sinh động và dễ sử dụng với giao diện tiếng Việt, imageRUNNER 2525 in ấn với tốc độ cao độ lên đến 34 hình/phút (ipm) còn imageRUNNER 2318L là 18 trang / phút (ppm).

“Để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các văn phòng, doanh nghiệp vừa và nhỏ về các sản phẩm đa chức năng và dễ sử dụng, Canon rất tự hào khi giới thiệu dòng máy in và máy photocopy mới nhất đến thị trường Việt Nam. Với những tính năng kết hợp và nhiều cải tiến, dòng sản phẩm mới này sẽ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các thiết bị phần cứng có khả năng hoạt động tốt hơn.” Ông Mike Asao, trưởng văn phòng đại diện Canon Singapore tại Việt Nam cho biết.



imageRUNNER ADVANCE C5030



imageRUNNER ADVANCE C9065 PRO





imagePROGRAF iPF750





ipf750_slnt_E

TÂM BẢO