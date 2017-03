SX500 IS có zoom quang tới 30x, góc rộng 24 mm trong khi SX160 IS zoom quang 16x và giảm độ lag màn trập 46% so với phiên bản cũ.

Trước thềm diễn ra triển lãm Photokina 2012, Canon hôm nay ra mắt hai mẫu máy ảnh siêu zoom mới bao gồm SX160 IS, bản nâng cấp của SXX150 trong khi SX500 IS là một máy ảnh hoàn toàn mới, bên cạnh SX40 HS và SX260 HS. Cả hai san rphẩm này đều trang bị cảm biến giống hệt nhau, CCD kích thước 1/2,3 inch độ phân giải 16 Megapixel, chế độ chống rung thông minh, dải ISO khá khiêm tốn từ 100 đến 800, quay video chuẩn HD tốc độ 25 khung hình mỗi giây, màn hình LCD 3 inch độ phân giải 461.000 pixel ở SX500 và 230.000 pixel ở SX160. SX500 IS cao cấp hơn với ống kính zoom quang 30x, tiêu cự 24-720 mm cùng khẩu độ mở tối đa f/3.4-5.8. Theo Canon, model này đã cải thiện khả năng lấy nét 32%, giảm độ lag màn trập 33% so với SX40 HS, sản phẩm hàng đầu của hãng trong thể loại này trước đó. Trong khi model còn lại, SX160 IS sở hữu zoom quang 16x, dải tiêu cự 28-448 mm, f/3.5-5.9. Khả năng lấy nét của sản phẩm này là nhanh hơn 22% và giảm độ lag màn trập tới 46% so với SX150. Máy sử dụng pin AA, khả năng thay thế dễ dàng trong các chuyến dã ngoại dài. Canon sẽ bán sản phẩm của mình vào tháng 9 với SX500 IS giá 330 USD, lựa chọn màu đen trong khi SX160 IS là 230 USD với hai màu đỏ đen. Hình ảnh Canon SX 160 IS và 500 IS : SX 160 IS. Màn hình 3 inch phía sau. SX500 IS với zoom quang lớn. Mặt sau ít có sự khác biệt với SX160 IS. Theo Hoài Anh (VNE)