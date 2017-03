Canon SX201 IS cảm biến 14,1 triệu điểm ảnh, zoom quang 14x. Ảnh: Dpreview.

Không chịu thua kém các hãng khác trong phân khúc máy nhỏ siêu zoom, Canon cũng đã nâng cấp bản SX200 IS năm ngoái bằng phiên bản 210 IS năm nay với cảm biến 14,1 triệu điểm ảnh, zoom quang 14x (28 – 392 mm) và màn PureColor II G LCD 3 inch 230.000 điểm ảnh.

Có hình dáng khá gọn nhẹ, nhưng phiên bản SX210 IS cũng được trang bị tính năng khá khủng như bộ xử lý mới nhất DIGIC IV, chống rung quang học, cơ chế tự động thông minh, công nghệ nhận diện khuôn mặt mới với khả năng nhận tới 35 khuôn mặt. Máy có khả năng quay phim HD 720p và hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng cao SDXC. Thêm vào đó là khả năng hỗ trợ chỉnh tay toàn phần giúp cho những người yêu thích nhiếp ảnh có thể tự điều chỉnh các thông số phơi sáng theo ý thích.

Phiên bản này dự kiến sẽ ra mắt cuối tháng 3 với mức giá khoảng 350 USD.





Canon Ixus 210 có màn hình cảm ứng 3,5 inch. Ảnh: Dpreview.

Máy ảnh cảm ứng vốn là một thử nghiệm mới của Canon nhưng năm nay cũng tiếp tục được nâng cấp với phiên bản Ixus 210. Máy được trang bị màn LCD cỡ lớn 3,5 inch độ phân giải 460.000 điểm, cảm biến 14 triệu điểm ảnh, zoom quang 5x với góc rộng tới 24 mm. Phiên bản này cũng có khả năng quay phim HD 720p và có thể upload lên YouTube dễ dàng nhờ phần mềm tích hợp. Ngoài thế hệ xử lý hình ảnh DIGIC IV, Ixus 210 còn có menu hỗ trợ sẵn thẻ nhớ kiêm kết nối không dây Eye-Fi giúp trao đổi ảnh dễ dàng.

Máy sẽ ra mắt trong tháng 3 với giá tham khảo khoảng 330 USD.

Canon Ixus 100 IS sắc màu. Ảnh: Dpreview.

Kế thừa series gọn nhẹ sắc màu Ixus 100 IS, Canon tung tiếp thêm hai mẫu gọn nhẹ khác là Ixus 105 IS và Ixus 130 IS với ống kính chống rung quang học 4x (28 – 112 mm), màn LCD 2,7 inch. Phiên bản Ixus 130 cao cấp hơn một chút do có cảm biến 14 triệu điểm ảnh so với 12 triệu điểm của Ixus 105, đồng thời có thêm tính năng quay phim HD 720p thay vì chỉ VGA.

Cả hai máy đều có thân hình mỏng mảnh, trong đó Ixus 130 IS chỉ mỏng có 18 mm, hai phiên bản này cũng sẽ được giới thiệu vào tháng 3 tới với một số sắc màu thời trang và giá bán tham khảo lần lượt là 200 USD (bản Ixus 105 IS) và 250 USD cho mẫu còn lại.

