LBP6300dn là một khối thống nhất, với hai màu trắng và xám. Cấu tạo thân thiện với người dùng, đơn cử như chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng lấy khay mực ra để kiểm tra hay thay mới nhờ nắp mở phía trước. Khay giấy tùy chọn 500 tờ PF-44 phù hợp với cho những thao tác in khối lượng lớn.

LBP6300dn nhỏ gọn trong văn phòng.

Điểm nổi bật đầu tiên của dòng sản phẩm LBP6300dn là tính năng in Duplex – in hai mặt tự động, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng.

LBP6300dn, có thể in tới 30 trang A4/phút với độ phân giải in tối đa 2.400 x 600dpi và thời gian in bản đầu tiên khoảng 6 giây. Bộ cảm biến thông minh trên máy sẽ tự động ngừng thao tác in ngay khi khay giấy ra bị đầy.

Sự kết hợp của trắng và xám.

LBP6300dn, có lệnh Cancel dành cho việc hủy bỏ lệnh in thay vì thao tác trên máy tính. Ngoài ra, với giao thức in ấn CAPT và công nghệ nén dữ liệu Hi-SCoA, dữ liệu sẽ được đọc, xử lý và nén trên máy tính giúp việc việc in ấn diễn ra nhanh hơn mà không cần nâng cấp thêm bộ nhớ của máy in. Đặc biệt, máy được thiết kế tính năng kết nối mạng nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc in ấn trong văn phòng vừa và nhỏ.

(Theo Sohoa- Nguồn: T&A)