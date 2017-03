Canon IXUS 210 IS có màn hình cảm ứng 3 inch. Ảnh: Cameras.

IXUS 210 IS là phiên bản kế tiếp máy ảnh du lịch màn hình cảm ứng đầu tiên của Canon, IXUS 200, nhưng được cải tiến thêm một số tính năng. Zoom quang vẫn giữa nguyên 5x với góc rộng 24mm nhưng độ phân giải đã được nâng lên thành 14,1 triệu điểm ảnh. Màn hình cảm ứng 3 inch cùng với các nút điều chỉnh trên phiên bản cũ cũng được thay thế bằng giao diện điều khiển cảm ứng hoàn toàn trên màn hình cỡ lớn 3,5 inch 461.000 điểm ảnh, che kín toàn bộ mặt sau của máy. Tuy nhiên, chính do màn hình lớn mà máy này phải hy sinh khe ngắm quang. Người chụp phải lệ thuộc hoàn toàn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình. Điều này cũng có nghĩa thời lượng pin vì thế sẽ bị tiêu hao nhanh hơn.

Các nút chuyển giữa chế độ quay phim, chụp ảnh và xem lại ảnh được chuyển lên mặt trên, bên cạnh nút chụp ảnh, công tắc nguồn và vòng zoom. Các kết nối được bố trí ở cạnh bên với một điểm đáng giá là có sẵn giao diện mini-HDMI cho việc truyền video HD tới màn hình ngoài.

Ống kính góc rộng 24 mm, dải zoom lên tới 120mm. Ảnh: PCadvisor.

Mặc dù nhỏ gọn nhưng IXUS 210 IS được trang bị một ống zoom khá hữu ích, góc rộng tới 24mm và dải zoom hợp lý lên tới 120mm, đủ cho hầu hết các nhu cầu thông dụng. So với hệ thấu kính được trang bị cho phiên bản đời trước nữa IXUS 990 IS, hệ thấu kính của dòng 210 IS được cải tiến hơn với độ mở lên tới f/2,8 so với f/3,2. Hỗ trợ cho ống kính là hệ thống chống rung quang học giảm thiểu hiện tượng rung, mờ hình.

Hệ thống lấy nét cũng được cải tiến với 9 điểm nét, đảm bảo chính xác nét với hầu hết mọi vị trí của đối tượng mà không lo lấy nét nhầm hậu cảnh phía sau. Tính năng chạm màn hình để lấy nét cũng là một trải nghiệm khá thú vị cho các thế hệ màn hình cảm biến mới. Tính năng này có thể chuyển thành thao tác chọn khuôn mặt cần nét khi máy được đặt ở chế độ tự động nhận diện khuôn mặt.

Việc chuyển từ chế độ tự động sang các chế độ mặc cảnh khác cũng khá dễ dàng. Người chụp chỉ việc chạm nhẹ vào chữ "P" là có thể chọn được hàng loạt các chế độ định trước như Portrait, Night Snapshot, Kids, Indoor, Smart Shutter, Low Light… hay các chế độ hiệu ứng mới được Canon phát triển gần đây như giả lập ống mắt cá Fisheye hay chế độ thu nhỏ Miniature. Một điều lạ là trong các chế độ này không có chế độ chụp cận cảnh Macro, thay vào đó máy ảnh sẽ tự điều chỉnh thông số như khi chụp Macro ở chế độ tự động thông minh khi bạn đưa máy vào gần đối tượng cần chụp.

Đây cũng là một trong số những máy ảnh du lịch đầu tiên hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng cao SDXC. Phiên bản này hỗ trợ quay video phân giải cao với chất lượng HD 720p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Chỉ có điều khi quay máy không hỗ tợ zoom quang và video được quay ở định dạng MOV và âm thanh thu được chỉ mono thay vì stereo. Do đó với định dạng này, một thẻ 4GB chỉ quay được khoảng 22 phút video ở độ phân giải cao nhất. Vì thế bạn sẽ phải nghĩ tới các thẻ SDXC với dung lượng 8GB trở lên nếu dự định quay video lâu dài.

Thời gian lấy nét của máy này chừng 0,53 giây ở góc rộng. Ảnh: Yallstore.

Ở điều kiện ánh sáng ban ngày thông thường, chất lượng ảnh của IXUS 210 IS khá chuẩn, có thể xem trên các màn 50 inch mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên ở góc rộng, các góc viền ảnh có hiện tượng hơi mờ nhẹ, chủ yếu do quang sai màu. Hình ảnh ở khu vực trung tâm nét và chuẩn xác hơn. Ở chế độ macro cũng vậy, hình ảnh thu được ở khu vực trung tâm rất nét, nhưng càng ra ngoài viền càng có hiện tượng mờ.

Cơ chế khử nhiễu của Canon vẫn chưa thật hoàn hảo. Ngay cả ở chế độ ISO thấp, một số ảnh vẫn có hiện tượng nhiễu hạt, chủ yếu do số lượng điểm ảnh quá lớn (14,1 triệu điểm) nhồi nhét trong một diện tích cảm biến nhỏ hẹp. Khả năng tái hiện màu sắc của phiên bản này cũng thuộc hàng tốt, tuy nhiên, vẫn hơi có thiên hướng ngả tông ấm và hiệu ứng can thiệp của bộ xử lý hình ảnh. Chất lượng ảnh in cũng không được xuất sắc như mong đợi khi mà với độ phân giải 14 triệu điểm, chất lượng cũng chỉ ngang bằng với các máy 12 triệu điểm cũng của chính Canon.

Thời gian hoạt động của phiên bản này cũng khá tốt. Thời gian lấy nét tại góc rộng chừng 0,53 giây và tại tele mất chừng 0,44 giây. Độ trễ cửa trập khoảng 0,080 giây, nhưng khả năng chụp liên tục khá tệ, chỉ trong khoảng 0,7 khung hình/giây ở chế độ chụp liên tục và độ phân giải tối đa. Thời lượng hồi đèn mỗi lần chụp cũng lên tới 7,5 giây.

Canon IXUS 210 IS chưa có nhiều thế mạnh trong hoạt động. Ảnh: Pocket-lint.

Mặc dù thuộc thế hệ mới nhưng IXUS 210 IS của Canon chưa có nhiều thế mạnh trong hoạt động, dù hình dáng và cấu hình khá tốt và ấn tượng. Chất lượng ảnh và tái tạo màu tốt nhưng khả năng xử lý nhiễu vẫn chưa hiệu quả.

Phiên bản IXUS 210 IS hàng chính hãng được bán ở Việt Nam với mức giá khoảng 8 triệu đồng.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)