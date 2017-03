Ống kính của Canon. Ảnh: Dpreview.

Canon cho biết, hãng bắt đầu sản xuất ống thế hệ EF kể từ tháng 3/1987. Đến tháng 8/1995 đã đạt con số 10 triệu. Tháng 2/2001 đạt 20 triệu, tháng 6/2006 đạt 30 triệu và tháng 4/2008 đạt 40 triệu. Số năm đạt 10 triệu ống ngày càng được rút ngắn kỷ lục, từ mức 8 năm, xuống 6 năm, 5 năm, 2 năm và lần 10 triệu cuối chỉ mất có 1 năm 8 tháng.

Gần như mỗi mốc cũng đều được đánh dấu bằng sự ra mắt các công nghệ đột phá về ống kính lần đầu tiên trên thế giới của Canon. Ví dụ, năm 1987, hãng lần đầu tiên giới thiệu ống kính có mô-tơ USM EF 300mm f/2.8L USM. Năm 1995, ống kính đầu tiên trên thế giới có chống rung 75-300mm f/4-5.6 IS USM. Năm 2001, ống kính đầu tiên áp dụng phủ đa lớp chống nhiễu xạ DO (diffractive optics) EF 400mm f/4 DO IS USM. Năm 2008 ống kính đầu tiên áp dụng phủ SWC (Subwavelength Structure Coating) EF 24 mm F/1.4L II USM. Năm 2009 đánh đấu bằng ống chống rung lai (Hybrid IS) đầu tiên, EF 100mm f2.8L Macro IS USM và gần đây nhất là thế hệ II của ống telezoom danh tiếng EF 70-200mm f/2.8L II IS USM.

Tháng 9 vừa qua, Nikon cũng đã công bố ống kính chấu F thứ 50 triệu của mình kể từ khi thế hệ này ra đời năm 1959.

