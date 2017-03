Theo Digicam-info, hiện tại, Canon đang dự định trình làng một loạt sản phẩm nhằm làm mới dòng máy ảnh PowerShot Series của hãng. Cụ thể, các mẫu máy ảnh mới sẽ bao gồm những model như PowerShot G16, S200, S120, SX170, SX510 và IXY 620F.

Hình ảnh được cho là của mẫu PowerShot G16. Ảnh: digicam-info.

Cũng theo trang công nghệ này, mẫu PowerShot G16 mới sẽ được Canon ưu ái nâng cấp một số chi tiết phần cứng mạnh hơn người anh em G15 hiện tại. Đơn cử, PowerShot G16 sẽ được tích hợp bộ xử lý hình ảnh DIGIC VI, mới hơn phiên bản DIGIC V tích hợp trên mẫu G15. Mặc dù không được nâng cấp về độ phân giải cảm biến cũng như khả năng zoom quang, song PowerShot G16 lại được cho là có khả năng ghi hình Full HD với tốc độ đến 60 khung hình/giây. Máy còn được tích hợp kết nối không dây Wi-Fi, hệ thống lấy nét tự động tốc độ cao và có thể chụp liên tục với tốc độ 9,3 khung hình/giây.

Hình ảnh đầu tiên của mẫu compact PowerShot S120. Ảnh: digicam-info.

Ngoài một số đặc tả kỹ thuật của model G16, Digicam-info còn cho hay phiên bản PowerShot S120 mà Canon dự định thay thế mẫu S110 cũng sẽ được tích hợp Wi-Fi như người tiền nhiệm. Tuy nhiên, PowerShot S120 sẽ được nâng cấp lên bộ xử lý hình ảnh DIGIC VI và hỗ trợ ghi hình Full HD 1080/60p. Riêng với model zoom quang 30x PowerShot SX510 IS, có thể hãng sẽ vẫn giữ nguyên bộ xử lý hình ảnh DIGIV IV. Nhưng bù lại, PowerShot SX510 IS sẽ hỗ trợ ghi hình Full HD 1080/60p và cũng được tích hợp kết nối Wi-Fi. Sản phẩm dự kiến sẽ là người kế nhiệm mẫu máy ảnh Bridge-camera SX500 IS mà Canon từng giới thiệu năm 2012.

Theo Lâm Vũ (VNE)