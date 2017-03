Loạt sản phẩm mới được dự đoán là sẽ gây bất ngờ cho người tiêu dùng bởi những tính năng được nâng cấp giúp đơn giản hóa quá trình sử dụng cùng thiết kế bắt mắt.

Sản phẩm mới gồm có 9 máy ảnh Kỹ thuật số (KTS), 2 máy ảnh KTS ống kính rời DSLR (EOS 700D và EOS 100D), 3 máy in laser đơn chức năng và máy in laser dòng ImageClass nâng cao với kết nối Wi-Fi, 9 máy in phun PIXMA có thể in trực tiếp từ đám mây điện toán thông qua kết nối không dây. Sự ra mắt này một lần nữa khẳng định bước tiến mới trong công nghệ và thiết kế của Canon nhằm mang lại những trải nghiệm hình ảnh mới mẻ và thích thú cho khách hàng.

Tham dự triển lãm, Canon không chỉ góp mặt với gian hàng lớn nhất mà còn liên tục tổ chức 3 buổi workshop hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh với 2 chủ đề “Nhiếp ảnh ẩm thực” và “Nhiếp ảnh thời trang”, 3 buổi trình diễn thời trang sản phẩm cùng 3 khung giờ vàng nhằm đem lại những trải nghiệm hấp dẫn nhất cho những vị khách tham quan.

Ông Nick Yoshida, Tổng Giám đốc Công ty Canon Marketing Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ ra mắt sản phẩm mới: “Loạt sản phẩm mới của Canon được thiết kế trong nỗ lực truyền thêm cảm hứng sáng tạo trong nhiếp ảnh, trong công việc hàng ngày cũng như tạo ra phong cách riêng cho người sử dụng. Với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng Việt Nam, chúng tôi luôn làm việc hăng say để đưa ra thị trường những sản phẩm giải pháp hình ảnh đa năng góp phần giúp người dùng cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đó cũng chính là một phần truyền thống của Canon, chúng tôi đã thử thách chính mình nhằm mang lại sự hài lòng cho người tiêu dùng. Ra mắt sản phẩm mới trong khuôn khổ triển lãm, Canon muốn khẳng định sự lớn mạnh của ngành công nghiệp hình ảnh cũng như sự phát triển liên tục về công nghệ”.

TB