PowerShot A3000 IS và A3100 IS là hai model mới nhất bổ sung vào series máy ảnh du lịch dòng A của Canon.

Hai model này có thiết kế giống nhau. Ảnh: Dpreview.

Có thể thấy rõ xu hướng đổi mới của Canon trong thời gian gần đây khi hãng tìm cách "thời trang hóa" dòng Powershot vốn nổi tiếng cục mịch của mình. Hai model A3000 và A3100 có kích thước 3 chiều là 97 x 58 x 28 mm, ngang ngửa nhiều mẫu máy ảnh IXUS "mình gầy". Những đường gợn cổ điển từng xuất hiện rất nhiều trên các thế hệ Powershot dòng A hoàn toàn biến mất. Mặt trước máy gần như phẳng do không phải tải thêm ổ pin AA cồng kềnh. Vỏ máy được làm bằng kim loại, gợi cảm giác chắc chắn hơn so với chất liệu nhựa trên các phiên bản giá rẻ trước đó.



Mặt sau máy với màn hình 2,7 inch cùng hệ thống phím to và nhạy. Ảnh: Dcresource.

Hệ thống điều khiển của A3000 và A3100 cũng có nhiều điểm mới so với các model trước đó. Nút xoay chọn chế độ (Mode Dial) được thiết kế chìm và lệch hẳn ra mép phải của máy. Mặc dù thay đổi này giúp tăng thêm tính thời trang gọn nhẹ cho sản phẩm nhưng sẽ gây nhiều khó khăn khi muốn thay đổi nhanh các tùy chọn mặc cảnh. Cụm phím chụp kết hợp đai zoom như trên phiên bản A1100 IS cũng bị thay thế hoàn toàn. Trên mặt máy chỉ còn duy nhất nút nguồn và nút nhấn chụp khá to và nổi. Chức năng zoom được chuyển cho hai phím phía sau mặt máy.



Màn hình LCD kích thước lớn hơn (2,7 inch - 230.000 điểm ảnh) đã buộc Canon phải cắt giảm kính ngắm quang học. Chỗ đặt ngón tay trên mặt máy do đó cũng bị thu hẹp đáng kể. Bù lại, các nút trên mặt máy được thiết kế to và nhạy hơn.

Cả hai mẫu máy mới đều được trang bị ống kính zoom quang 4x, tương đương dải tiêu cự 35 - 140 mm trên máy phim. Công nghệ chống rung quang học của Canon hứa hẹn những thước chụp đẹp trong môi trường thiếu sáng mà không cần nâng ISO hay sử dụng chân máy. Cảm biến trên cả hai model đều có kích thước 1/2.3 inch, tuy nhiên, độ phân giải trên A3000 là 10 Megapixel, còn A3100 là 12,1 Megapixel. Dải ISO vẫn giữ nguyên ở mức 100 đến 1600.

Hai mẫu máy mới sử dụng vi xử lý Digic III thay vì Digic IV như phiên bản A1100 IS trước đó. Ảnh: Canon.

Cả hai phiên bản sử dụng vi xử lý Digic III. Máy cho phép thay đổi tới 18 tùy chọn mặc cảnh, trong đó có hai chế độ hỗ trợ người mới dùng là chụp tự động (Smart Auto), chụp đơn giản (Easy). Canon còn bổ sung thêm chế độ chụp trong ánh sáng yếu (Low Light) với việc nâng đồng thời hai thông số ISO và thời gian phơi sáng. Tuy nhiên, khi đó độ phân giải của ảnh chỉ còn khoảng 2 Megapixel. Ngoài ra, người dùng còn được cung cấp hiệu ứng rất thú vị là Super Vivid (nâng bão hòa màu trên ảnh) và Poster Effect (giảm một số thành phần màu để tạo hiệu ứng giống như poster quảng cáo).



A3000 và A3100 được trang bị hàng loạt tính năng tự động thông minh. Công nghệ nhận diện khung cảnh có thể phân biệt tới 18 mặc cảnh khác nhau, giúp điều chỉnh các thông số để thu được bức hình chân thực nhất. Máy còn có thêm tính năng i-Contrast phiên bản mới, giúp tối ưu dải tương phản, ngăn ngừa vùng thừa sáng đồng thời giữ lại các chi tiết trong vùng tối. Chức năng này thuận tiện khi chụp chân dung trong nhà hay chụp cảnh với môi trường ánh sáng phức tạp như bóng râm - ánh nắng hay vào các buổi chiều tối. Ngoài ra, hai máy còn được trang bị một số công nghệ quen thuộc như nhận diện khuôn mặt, nhận diện chuyển động và tự động điều chỉnh độ sáng đèn flash.



A3000 và A3100 có khả năng ghi video, tuy nhiên, độ phân giải chỉ ở mức VGA (640 x 480 pixel, 30 hình/giây) và âm thanh đơn kênh (mono). Tốc độ chụp liên tiếp vào khoảng 0,8 hình/giây, khá thấp so với mặt bằng chung. Hai máy sử dụng pin NB-8L thay vì dùng pin AA như toàn bộ phiên bản dòng A trước đó. Pin Lithium-Ion mới này giúp chụp khoảng 230 kiểu nếu được sạc đầy.



Dự kiến, hai sản phẩm sẽ được bán trong tháng hai với mức giá 150 USD cho A3000 IS và 180 USD cho A3100 IS.

Theo Trần Hạ (Sohoa)