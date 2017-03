Canon EOS 60D.

Canon EOS 60D sẽ có mặt tại Việt Nam với các mức giá dự kiến như sau:

EOS 60D nguyên thân giá 26.900.000 đồng.

EOS 60D kèm ống kính EF S18-55IS giá 30.800.000 đồng.

EOS 60D kèm ống kính EF S18-135IS giá 35.800.000 đồng.

EOS 60D kèm ống kính EF S18-200IS giá 37.800.000 đồng.

Mức giá này cao hơn khoảng hơn 5 triệu so với giá công bố tại thị trường Mỹ (1.100 USD nguyên thân máy) và 2 triệu đồng so với thị trường Nhật Bản (107.424 yên Nhật, tương đương 24,7 triệu đồng nguyên thân máy) nhưng rẻ hơn khá nhiều so với giá tại thị trường Anh (1.090 bảng, tương đương 33,5 triệu đồng nguyên thân máy) và thị trường châu Âu (1.215 Euro, tương đương 31,6 triệu đồng nguyên thân máy). Giá tham khảo tại trang web bán hàng Amazon và trang chủ Canon tại từng quốc gia.

Ngoài EOS 60D, trong thời gian tới Canon cũng đồng thời ra mắt tại Việt Nam các dòng sản phẩm máy ảnh nhỏ gọn bao gồm Power Shot S95, SX130IS, IXUS 1000HS, máy in ảnh CP800 và máy quay HF M32. Mức giá dự kiến sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Ảnh chính thức Canon EOS 60D









































Ảnh: Engadget

Theo Tuấn Hưng (Sohoa)