EOS 550D (hay Rebel T2i tại thị trường Bắc Mỹ) là phiên bản DSLR phổ thông cao cấp mới nhất của hãng máy ảnh hàng đầu thế giới Canon.

Canon EOS 550D bên cạnh "tiền nhiệm" 500D. Ảnh: Dpreview.

Nếu bạn từng sử dụng những model trước đó của Canon như 450D hay 500D thì chắc hẳn sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ với phiên bản nâng cấp 550D. Thân máy tính cả pin và thẻ nhớ có khối lượng tổng cộng 540 gram với kích thước ba chiều là 129 x 98 x 62 mm, không khác nhiều "tiền nhiệm" 500D. Máy tạo cảm giác rất chắc chắn và đầm tay do báng được bọc cao su chống trơn trượt. Hệ thống nút ở mặt sau hơi nhỏ nhưng rất nhạy. Bù lại, vị trí để ngón tay cái được thiết kế khá rộng rãi. Chức năng ngắm ảnh sống và quay phim giờ đây được tích hợp riêng trên một phím nằm bên phải viewfinder, giúp thao tác chuyển đổi chế độ tiện lợi và chính xác hơn. LCD của 550D vẫn giữ nguyên độ lớn 3 inch nhưng độ phân giải đã tăng từ 920.000 điểm ảnh ở 500D lên tới 1.040.000 điểm ảnh - cao nhất trong số các DSLR trên thị trường hiện nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 550D có thể hiển thị hình ảnh với độ chi tiết cao hơn 15% so với phiên bản tiền nhiệm. Kích thước màn hình được điều chỉnh theo tỉ lệ 3:2 của cảm biến, nghĩa là hình ảnh trong chế độ Live View và chế độ xem lại sẽ lồng vừa khít khung hình.

Tương tự các phiên bản trước đó, Canon 550D không được trang bị LCD phụ hiển thị các thông số. Tất cả thao tác điều khiển luôn phải thông qua màn hình phía sau mặt máy. Giao diện của 550D khá giống "tiền nhiệm" 500D với các biểu tượng hiển thị trực quan và tương đối bắt mắt. Menu điều chỉnh không quá sâu nên rất dễ làm quen với những người mới bắt đầu sử dụng.

Hệ thống lấy nét tự động 9 điểm của Canon EOS 550D làm việc khá tốt so với đẳng cấp của máy. Ảnh: Cameralabs

Kính ngắm quang học của 550D có độ phóng đại 0,87x và độ phủ 95% khung hình, tương tự phiên bản "tiền nhiệm" 500D nhưng hơi nhỏ hơn đối thủ Nikon D90. 550D sở hữu hệ thống lấy nét tự động 9 điểm xếp dạng kim cương. Thử nghiệm trên ba ống kính Canon bao gồm 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM, 50mm F/1.4 USM và 100mm F2.8L IS Macro cho thấy: chế độ Single servo AF hoạt động rất nhanh và chính xác, đặc biệt khi điểm lấy nét di chuyển về trung tâm. Chế độ lấy nét liên tục dù hơi ỳ khi làm việc với các đối tượng di chuyển nhanh, tuy nhiên, khá là "tươm" so với mức giá của 550D.

Điều đáng phàn nàn nhất có lẽ là tốc độ lấy nét dựa trên cơ chế so sánh tương phản khi tính năng ngắm ảnh sống được kích hoạt. Trong điều kiện ánh sáng tốt, máy phải mất gần 1 giây để khóa vật thể. Thời gian này tăng lên tới 4-5 giây nếu môi trường thiếu sáng. Khi đổi về chế độ lấy nét nhanh (Quick mode), tốc độ và tính chính xác được cải thiện rõ rệt. Bù lại, màn hình sẽ không hiển thị khi máy đang trong quá trình lấy nét, rất bất tiện nếu đối tượng của bạn di chuyển. 550D cho phép phóng đại hình ảnh lên tới 10x trên màn hình LCD để hỗ trợ việc lấy nét tay hoặc kiểm tra độ chính xác của cơ chế lấy nét tự động. Máy còn hỗ trợ ngắm ảnh sống qua màn hình TV bằng kết nối HDMI hoặc qua màn hình máy tính bằng phần mềm EOS Utility.



Canon 550D sở hữu giao diện người dùng trực quan và rất bắt mắt. Ảnh: Dpreview.

Canon 550D sử dụng cảm quang CMOS 18 Megapixel được cho là "gần giống" với model cao cấp EOS 7D. Tốc độ chụp liên tiếp của máy rất ấn tượng, dù độ phân giải đã đạt "ngưỡng" trong số các máy ảnh sử dụng cảm quang APS-C. 550D cho phép chụp khoảng 3,7 hình mỗi giây, xấp xỉ Nikon D90 (4 hình/giây) và hơi nhỉnh hơn 500D (3,4 hình/giây). Tuy nhiên, Canon dường như "quên mất" việc nâng cao dung lượng bộ nhớ đệm khiến máy chỉ lưu được tối đa 34 ảnh JPEG độ phân giải cao nhất hoặc 6 ảnh RAW. Con số này trên "tiền nhiệm" 500D là 170 ảnh JPEG hoặc 9 ảnh RAW.

Canon 550D sở hữu cảm biến đo sáng iFCL 63 vùng, vốn là một trang bị cao cấp trên model tầm trung EOS 7D. Những thông tin về màu sắc được kết hợp với dữ liệu từ cảm biến AF nhằm cho ra kết quả tính toán chính xác về phạm vi cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng chính trong khung hình. Theo Ephotozine, hệ thống đo sáng của 550D làm việc hoàn hảo trong điều kiện ánh sáng thông thường. Với khung cảnh có độ tương phản cao (bầu trời - mặt đất, trong nhà - ngoài trời...), máy có xu hướng phơi sáng hơi già. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách trừ sáng đi một vài Ev hoặc kích hoạt tính năng Tăng cường dải tương phản động (Auto Lighting Optimiser).

Ảnh JPED cho bởi Canon 550D có màu sắc tươi tắn với độ tương phản và sắc nét cao, nhưng không gây cảm giác bị xử lý quá nhiều. Ảnh: Cameralabs.

Tương tự các model DSLR ra mắt trong vài năm gần đây, 550D được trang bị hệ thống cổng chuyển đổi tương tự/số 14 bit. Như vậy, mỗi kênh tín hiệu đầu ra của 550D có khả năng truyền tải tới 16.384 màu, cao gấp 4 lần so với phiên bản 400D. Về mặt lý thuyết, 550D có khả năng thể hiện dải màu mượt mà và chuẩn xác hơn so với các model sử dụng công nghệ 12 bit truyền thống. Theo Cameralabs, 550D cho chất lượng ảnh rất tốt với độ tương phản và sắc nét cao. Ảnh JPEG có màu tươi tắn nhưng không gây cảm giác bị xử lý quá nhiều. Độ phân giải lớn của cảm biến còn giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc cắp cúp và in ảnh cỡ lớn.

Ảnh thử nghiệm tại mức nhạy sáng cao ISO 3.200 và ISO 6.400 cho thấy, Canon 550D có khả năng loại bỏ nhiễu và giữ lại chi tiết ngang ngửa Nikon D90, dù rằng sự so sánh này có phần hơi khập khễnh. Thậm chí, 550D còn có khả năng tái hiện màu sắc tốt hơn cả D90 tại các thiết lập ISO cao. Ảnh: Cameralabs.

Dải ISO của máy nằm trong khoảng 100 đến 6.400, mở rộng lên mức H tương ứng với ISO 12.800. Mặc dù độ phân giải của cảm biến lên tới 18 Megapixel song nhiễu vẫn được kiểm soát rất tốt ngay cả khi ISO nâng lên tới 800. Theo Cameralabs, 550D có khả năng loại bỏ nhiễu và giữ lại chi tiết ngang ngửa Nikon D90 (dù rằng sự so sánh này có phần hơi khập khiễng). Lưu ý, model tầm trung của Nikon chỉ có độ phân giải 12 Megapixel, tức là ít hơn tới 6 "chấm" so với Canon 550D. Thậm chí, 550D còn có khả năng tái hiện màu sắc tốt hơn cả D90 tại các thiết lập ISO cao.



Cân bằng trắng của 550D không có gì phải phàn nàn trong điều kiện ánh sáng ngoài trời. Ảnh hơi ngả ấm khi chụp dưới ánh đèn dây tóc. Máy còn có khả năng ghi video Full-HD 1080p với tùy chọn tốc độ quét 30, 25 hoặc 24 hình mỗi giây. Hệ thống chống bụi kép của 550D bao gồm một màng lọc rung động bằng sóng siêu âm và một lớp chất liệu trong suốt chống tĩnh điện phủ trên bề mặt cảm biến. Thử nghiệm của Cameralabs cho thấy cơ chế này làm việc tương đối tốt, dù không thể loại bỏ hoàn toàn các hạt bụi có kích thước rất nhỏ bám trên sensor. Pin Lithium LP-E8 trên máy cho phép chụp khoảng 500 kiểu ảnh nếu được sạc đầy.



Mặc dù còn một số hạn chế ở dung lượng bộ nhớ đệm và tốc độ lấy nét Live View nhưng có thể nói Canon EOS 550D là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người mới chơi hoặc đang muốn nâng cấp từ dòng DSLR phổ thông. Máy có hiệu năng hoạt động tốt, bộ tính năng đầy đủ và trên hết là chất lượng ảnh khá tuyệt so với nhiều đối thủ cùng đẳng cấp. Hiện bộ kit gồm thân máy và ống kính 18-55 mm IS đang được bán với giá hơn 900 USD cho hàng xách tay tại Việt Nam.

Theo Trần Hạ (Sohoa)