Pentax K7 và Canon EOS 50D là hai đối thủ ngang tài ngang sức trên phân khúc DSRL tầm trung.

Canon EOS 50D được xem là phiên bản kế tục của "đàn anh" 40D từng rất thành công trên thị trường cách đây gần ba năm. Thiết kế thân máy không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc Canon đã mạ crom trắng cho đĩa xoay chọn chế độ Dial Mode trên 50D. Cảm biến APS-C được nâng từ 10 Megapixel (40D) lên ngưỡng 15 "chấm". Mặc dù độ phân giải rất "khủng" nhưng Canon 50D có tốc độ hoạt động cực kỳ ấn tượng. Thời gian từ lúc bật máy cho tới khi chụp được kiểu ảnh đầu tiên chỉ mất khoảng 0,2 giây, nghĩa là máy có thể đáp ứng gần như ngay tức khắc. Thử nghiệm với thẻ nhớ 2 GB Lexar 133x CF cho thấy, tốc độ chụp ảnh RAW/JPEG phân giải tối đa của 50D có thể đạt tới 6,3 hình/giây. Vi xử lý DIGIC 4 cho phép lưu ảnh thô 14 bit, về mặt lý thuyết sẽ giúp dải màu thể hiện uyển chuyển hơn so với công nghệ 12 bit truyền thống.

Menu điều khiển của Canon EOS 50D được tái thiết kế với các biểu tượng đơn giản nhưng khá thân thiện và trực quan. Ảnh: Dpreview.

Mặc dù là model thuộc dòng DSLR tầm trung song 50D rất dễ sử dụng. Menu điều khiển được tái thiết kế với các biểu tượng đơn giản nhưng khá thân thiện và trực quan. Màn hình LCD 3 inch độ phân giải cao cho phép người dùng kết hợp nhiều thao tác với các bức ảnh và thông tin về chúng. Ngoài ra, máy còn có thêm một chế độ chụp tự động mới mang tên Creative Auto (CA Mode). Bạn chỉ việc chọn mức phơi sáng và độ mờ hậu cảnh trên một giao diện điều khiển được tối giản hết mức. Các công việc còn lại sẽ do máy tự động thao tác hộ bạn. Tương tự tất cả các model do Canon sản xuất, 50D không được trang bị chống rung trên cảm biến. Chức năng này chỉ có trên một vài ống kính của hãng gọi là chống rung quang học (Optical Image Stabilization).

K-7 sở hữu thân mình nhỏ gọn nhưng chắc chắn, có khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt cao. Ảnh: iTech.

Ra mắt giữa năm 2009, Pentax K-7 là đối thủ đáng gờm nhất của Canon 50D trên "mặt trận" DSLR tầm trung bên cạnh "ông lớn" D90 và D300s của Nikon. Sản phẩm này có thiết kế nhỏ gọn nhưng chắc chắn, dành cho những tay máy ham du lịch với khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt cao. Máy nhẹ và cầm có phần đầm tay hơn so với cảm giác rộng rãi mà người dùng được tận hưởng trên 50D. Phần chính của K-7 là cảm quang APS-C độ phân giải 14,6 Megapixel thửa riêng của Samsung. Máy còn có một số tính năng rất hấp dẫn như tạo ảnh HDR, ảnh đa phơi sáng, sửa lỗi méo ảnh, sửa lỗi sắc sai do ống kính và chức năng quay video HD 720p. Ngoài ra, máy còn được trang bị cơ chế chống rung cảm biến. Do đó, chức năng này có thể hoạt động với tất cả ống kính tương thích của hãng. Máy có tốc độ chụp liên tục khoảng 5,7 hình/giây, hơi kém hơn 50D.



Ảnh chụp thử nghiệm trong ánh nắng buổi sáng sớm. Cân bằng trắng trên Canon 50D làm ảnh hơi vàng ấm. Trong khi đó, Pentax K-7 có xu hướng làm màu ngả về sắc lạnh. Ảnh: Ephotozine.

Chức năng tạo ảnh HDR trên K-7 không thực hiện bằng cách thông thường như các máy ảnh hiện nay thường làm: đẩy dải tương phản lên để giữ lại chi tiết trong các vùng quá sáng hoặc quá tối. Máy sẽ chụp ba bức liên tục với thời gian phơi sáng khác nhau rồi kết hợp lại thành một ảnh duy nhất. Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều nhược điểm như: độ tương phản chưa cao, không thể ghi file dưới dạng RAW và cũng không thể sử dụng kết hợp với tính năng chụp hẹn giờ.

Thiết lập tối ưu hóa dải tương phản ở mức cao nhất trên cả hai model. Canon 50D khiến ảnh bị cháy thái quá. Pentax K-7 giữ lại được nhiều chi tiết ở các vùng sáng nhưng chưa thể hiện được ở khu vực tối. Ảnh: Ephotozine.

Trong điều kiện ánh sáng không quá phức tạp, Pentax K-7 làm việc rất ấn tượng với sự trợ giúp của cảm biến đo sáng thế hệ mới. Ảnh thu được khá giàu chi tiết, kể cả tại các vùng tối. Cân bằng trắng làm việc hoàn hảo, tuy nhiên có xu hướng khiến cho màu ngả về sắc lạnh. Canon 50D lại có ưu thế hơn về khả năng phơi sáng chuẩn xác. Tuy nhiên, cân bằng trắng lại khiến ảnh có màu hơi ấm. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi Ephotozine thử nghiệm với hai nguồn ánh sáng nhân tạo là đèn dây tóc và đèn huỳnh quang. Chức năng tối ưu hóa dải tương phản trên 50D và K-7 có cơ chế làm việc hoàn toàn khác nhau nên ảnh thu được khi bật tính năng này cũng khá chênh lệch. Canon đẩy độ sáng trong khu vực tối lên rất cao nhưng bù lại, các vùng vốn đã đủ sáng lại bị cháy hơi thái quá. Pentax K-7 kết hợp ba ảnh với phức phơi sáng khác nhau thành một ảnh duy nhất nên không bị hiện tượng cháy ảnh "tàn bạo" như của 50D. Dù vậy, các chi tiết trong vùng tối không thể hiện tốt như sản phẩm đến từ Canon. Ngoài ra, thiết lập tối ưu hóa dải tương phản của K-7 (Shadow correction) ngay cả ở mức cao nhất cũng tỏ ra không khác gì nhiều so với khi tính năng này tắt hoàn toàn.

Khả năng khử nhiễu và bão hòa màu của Canon 50D có phần hơi nhỉnh hơn Pentax K-7. Điểm yếu nhất của K-7 có lẽ là khả năng tái hiện chi tiết đuối tại các vùng tương phản cao. Ảnh: Ephotozine.

Chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu luôn là một thử thách "khó nhằn" nhất đối với tất cả các mẫu máy ảnh, kể cả dòng cao cấp nhất. Canon 50D cho phép thay đổi giá trị nhạy sáng trong khoảng ISO 100 đến 3.200, có thêm mức mở rộng ISO 6.400 và 12.800. Dải nhạy sáng mặc định của Pentax K-7 tương tự sản phẩm đến từ Canon, nhưng chỉ cho phép mở rộng lên đến ISO 6.400. Với thiết lập ISO 1.600, 50D khử nhiễu có phần tốt hơn K-7. Khả năng bão hòa màu của 50D cũng có phần nhỉnh hơn K-7 dù rằng sự chênh lệch này rất khó phát hiện. Điểm yếu nhất của K-7 có lẽ là khả năng tái hiện chi tiết đuối tại các vùng tương phản cao.

Nếu so sánh tổng thể, khó có thể xác định rõ ưu thế giữa Canon 50D và Pentax K-7. K-7 nhẹ gọn, cho màu sắc rất tốt và sở hữu bộ tính năng hết sức phong phú. 50D lại có ưu thế về khả năng khử nhiễu, tốc độ nhanh và giao diện dễ sử dụng. Hiện tại thị trường nước ngoài, Pentax K-7 đang có mức giá khoảng 1.200 USD cho thân máy. Trong khi đó, bạn chỉ phải trả 930 USD để được sở hữu Canon EOS 50D.

Theo Trần Hạ (Sohoa)