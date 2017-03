Nhập nhèm đổi “Trắng” thay “Đen”



Câu thành ngữ được áp dụng khá chính xác cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vào thị trường iPhone 4 thời điểm này, khi những chiếc iPhone 4 trắng đầu tiên đang cập bến thị trường Việt Nam.



Với giá bán ra chỉ còn 14,5 triệu/máy 16GB bản Quốc tế, xem ra iPhone 4 đã chạm đáy bởi lẽ giá mua vào tại các thị trường ngoài Việt Nam cũng xấp xỉ mức này. Điều này làm giới dân buôn khá điêu đứng và phải tính cửa nhập hàng để bán có lãi thay vì cầm chừng như hiện nay, từ đó phát sinh ra vô số hình thức “ma mị” người dùng.



Ngay trung tuần tháng 4, thị trường đã ghi nhận sự xuất hiện của những chiếc iPhone 4 phiên bản khóa mạng AT&T nhưng lại được quảng cáo là phiên bản Quốc tế và rao bán với mức giá tương đương.



Những chiếc máy này thực chất là iPhone 4 bị khóa mạng khá sâu, không thể unlock bằng các phần mềm mà buộc phải sự dụng SIM Gevey (một loại SIM đánh lừa) để có thể nghe gọi bằng SIM của các nhà mạng trong nước. Tuy nhiên, bằng một số thủ thuật của giới hacker, những chiếc máy này đã được mở mạng và dùng được bằng các SIM thông thường.



Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, khả năng iPhone 4 hàng AT&T mở mạng bằng code là rất thấp nhất là code hack. Kể cả sau đó có mở mạng được thì cũng không thể update các firmware mới bởi rất dễ dẫn tới việc bị Apple khóa trở lại.



Liền sau đó, ngay khi cơn sốt iPhone 4 trắng vừa rộ, thị trường đã lác đác xuất hiện những chiếc máy hàng “dựng”, được thay vỏ từ iPhone 4 đen sang.



Mua vỏ iPhone trắng từ Trung Quốc



Theo phân tích của anh Dương, một chuyên gia về iPhone lâu năm cho biết: “Với giá bán ra chênh nhau tới hơn 3 triệu/máy giữa hai phiên bản trắng/đen, việc các cửa hàng bất chính thay vỏ, đổi hộp để ‘dựng’ iPhone 4 sang màu trắng là có xảy ra”.

Mỗi bộ vỏ trắng của iPhone 4 khi về Việt Nam có giá chưa tới 1 triệu đồng vỏ loại 1 kèm cả bộ tool để tự thay.

Còn theo một dân trong nghề iPhone chuyên đánh hàng từ Thẩm Quyến cho hay, giá mỗi bộ vỏ trắng của iPhone 4 khi về Việt Nam có giá chưa tới 1 triệu đồng vỏ loại 1 kèm cả bộ tool để tự thay. Vỏ hộp cũng in tại Trung Quốc rồi chuyển về Việt Nam. Sau khi tự thay vỏ, dân buôn sẽ đóng lại hộp mới và bán ra với giá chênh lệch khá lớn.



Với ruột máy vốn là các máy iPhone 4 đen hàng lướt, đã qua sử dụng, được thu mua với giá thấp (chỉ từ 12,5 đến 13 triệu/máy), giới dân buôn sau khi thay vỏ, đóng hộp mới sẽ bán ra với giá từ 17 triệu/máy iPhone 4 trắng “dựng”.



Đối với người dùng thông thường, đang sẵn độ “máu công nghệ” trong người rất sẵn lòng bỏ ra gần 20 triệu để mua máy mà sẽ quên không kiểm tra kỹ bởi khi cắm vào máy tính hay sử dụng thì các chức năng và phần mềm hoạt động ổn định, iTunes vẫn nhận diện là một iPhone 4 “xịn”.



Cách phân biệt hàng thật - giả



Theo các chuyên gia, để tránh tình trạng mua nhầm iPhone 4 trắng “rởm”, người dùng cần lưu ý hết sức những chi tiết sau:

Vỏ hộp phải sắc nét, iPhone 4 trắng thì vỏ in màu trắng. Không chấp nhận bị bóc nilon, chữ in đằng sau lưng hộp phải rõ nét, không nhập nhèm. Các phần quan trọng như Serial, IMEI không có dấu hiệu tẩy xóa.

Phần mã code sau thân máy phải là MC604B/A nếu là phiên bản Quốc tế màu trắng và MC603B/A nếu là phiên bản đen. Thông tin Serial máy rất quan trọng, lô hàng iPhone 4 trắng chỉ bắt đầu ra thị trường vào tháng 4, do đó ngày xuất xưởng chỉ khoảng tháng 2 năm 2011.



Lô máy iPhone 4 trắng đợt đầu tiên sẽ PHẢI có serial tương tự như sau: 881191X0DZZ. Bạn bỏ qua con số 88, và chỉ quan tâm từ con số 11 phía sau, tức là năm sản xuất 2011 và số 9 tức là tuần thứ 9 của năm. Nghĩa là lô hàng iPhone 4 trắng đều chỉ xuất xưởng sớm nhất vào khoảng tháng 3 năm nay. Nếu serial hiển thị trước đó ví dụ như 880381X0DZZ, khoảng tuần 38 năm 2010, chắc chắn đây là hàng màu đen thay vỏ.



Ngay khi vừa mua máy phải bắt nhân viên cắm vào máy tính để kết nối qua iTunes, giao diện sau khi kích hoạt của iTunes phải nhận diện đây là iPhone 4 đúng màu trắng cũng như các thông số IMEI, serial trùng khớp với vỏ hộp hay trên máy (kiểm tra IMEI bằng cách quay số *#06#).



Người dùng cũng có thể vào địa chỉ https://selfsolve.apple.com/ của Apple để tra cứu thông tin về thời gian bảo hành của máy, tuy nhiên website này không thể thẩm định được đây là phiên bản màu gì, dung lượng bao nhiêu.





Theo Vương Long (VNN)