Cụ thể, người dùng chỉ cần nhập mã ICCID mới trên SIM ghép là iPhone Lock sẽ trở thành bản quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thoải mái thay SIM mà không cần thêm các công cụ hỗ trợ. Nhiều người đã thử nghiệm thành công trên các dòng iPhone của nhà mạng Mỹ và Nhật Bản.

Thực chất, iPhone Lock và quốc tế không khác nhau về cấu hình. Tuy nhiên, iPhone quốc tế không bị khóa mạng và có thể sử dụng bất cứ SIM nào để kích hoạt. Trong khi đó iPhone Lock chỉ hoạt động với các SIM của nhà mạng bán ra thiết bị.





iPhone Lock thường có giá rẻ hơn từ 5-7 triệu đồng so với phiên bản quốc tế, tuy nhiên, vấn đề nào cũng luôn có hai mặt. Khi sử dụng iPhone Lock, bạn cần phải xài kèm SIM ghép và sẽ rất phiền phức nếu Apple khắc phục lỗ hổng. Lúc này, thiết bị của bạn sẽ không khác một cục chặn giấy đúng nghĩa.

Việc mở khóa iPhone bằng mã ICCID gần như tương tự mở mạng bằng mã lậu, do đó, rất có thể Apple sẽ rà soát và khóa trở lại trong tương lai.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sẽ mua nhầm iPhone Lock được “hô biến” thành máy quốc tế. Do đó, khi mua máy đã qua sử dụng, bạn cần phảikhôi phục thiết bị về trạng thái xuất xưởng để kiểm tra bằng cách vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Reset (đặt lại) > Reset all content and settings (xóa tất cả nội dung và cài đặt).

Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra ngoại hình và các con ốc vít, các nút bấm vật lí (nút Home, nút nguồn, tăng/giảm âm lượng) xem có ổn định hay không. Kiểm tra nguồn gốc máy bằng cách vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > About (giới thiệu) > Model (kiểu máy). Nếu là hàng Việt Nam sẽ có chữ VN/A, ngược lại LL/A là hàng Mỹ...

Bên cạnh đó, người dùng cũng cần kiểm tra phần loa, kết nối WiFi, 3/4G để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động ổn định. Camera trên thiết bị cũng là một phần không nên bỏ qua, nếu ảnh chụp xuất hiện vết rạn hoặc không thể lấy nét, nhiều khả năng camera trên máy đã bị hư hoặc hoạt động không ổn định. Lúc này bạn hãy nghĩ đến việc chọn mua một thiết bị khác.

TIỂU MINH