Rẻ hơn iPhone 4 vẫn bán chậm

Cùng thời điểm này năm ngoái, iPhone 4 đang rơi vào tình trạng cháy hàng liên tục cả hàng "trong" lẫn hàng "ngoài". Theo khảo sát của PV vào thời gian tháng 01/2011, nhiều cửa hàng không có iPhone 4 mà bán, thậm chí có nhiều nơi chủ hàng sẵn sàng nhập lại các hàng lướt để đóng mới bán ăn chênh.



Trung bình giá iPhone 4 lúc đó khoảng 17,4 triệu/máy bản Quốc tế 16GB màu đen. Trong khi đó, năm nay, mức giá iPhone 4S đang bán ra trên thị trường thậm chí còn rẻ hơn mức giá của người tiền nhiệm. Tức là dao động từ 16,4 đến 17 triệu/máy bản Quốc tế 16GB cả màu trắng và đen.



Theo anh Lê Huy, chủ cửa hàng kinh doanh iPhone tại Bà Triệu cho biết: "Nếu năm ngoái bán ra với giá trên 17 triệu ngon ơ, cửa hàng lãi khoảng 1 triệu/máy iPhone 4 thì năm nay iPhone 4S bán giá 16,8 triệu lãi chỉ còn một nửa mà tốc độ bán rất chậm".



Anh Trung Thành, người dùng iPhone cho biết: "Năm ngoái cái iPhone 4 hàng Viettel tôi mua dùng chán chê 2 tháng giá 14,6 triệu mà sát Tết bán đi vẫn được gần 17 triệu. Trong khi năm nay iPhone 4S hãng thì ê hề, giá có khi còn rẻ hơn cả giá hàng ngoài, trung bình mỗi ngày chỉ được 1,2 máy trong khi con số này năm ngoái là gấp 5 lần".



Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, hiện tại iPhone 4S hàng chính hãng không lâm vào cảnh cháy hàng như iPhone 4. Mặc dù tại điểm bán iPhone của VinaPhone tại Huỳnh Thúc Kháng báo hết máy nhưng nhân viên ở đây cho biết nếu ra một vài địa chỉ khác thuộc nhà mạng này như ở các phố Láng Hạ, Xã Đàn có thể vẫn còn hàng.



Còn tại hệ thống siêu thị Viettel, khi được hỏi tình trạng máy, nhân viên ở đây cho biết đơn vị này còn sẵn hàng ở tất cả phiên bản từ 16GB tới 64GB, tuy nhiên bản 16GB chỉ còn màu đen.



Lý do iPhone 4S hàng Viettel năm nay tiêu thụ chậm hơn của VinaPhone theo giới dân buôn nhận định là do sự chênh lệch chút ít về giá. Tính ra giá phiên bản Quốc tế chênh từ 400 đến 600 ngàn đồng và máy của Viettel lại phải bóc hộp để mở mạng thay vì "nguyên seal" như của VinaPhone, thích hợp cho việc biếu xén dịp cuối năm hơn.



Quay ngược lại thời gian này năm ngoái, iPhone 4 nhà mạng cháy hàng đến mức khách mua phải đặt trước vài tháng mới có hoặc phải nhờ người quen trong hãng để tuồn máy ra ngoài thì mới có hàng để mua.



Dạo qua các cửa hàng bán iPhone lâu năm tại Hà Nội, nguồn hàng rất dồi dào nhưng chủ yếu các phiên bản nhập về là 32GB và 16GB bởi theo giới buôn iPhone thì giá hợp lý, dễ có khách.



Sẽ còn... ế dài

Một nghịch lý là trong khi iPhone 4S bán lay lắt cả trên mạng lẫn ngoài cửa hàng thì iPhone 4 lại tiêu thụ khá nhanh. Anh Minh Long, thành viên Handheld cho biết: "Có chiếc iPhone 4 16GB của Anh xách về dùng được 2 tháng, gần Tết cần tiền bán vừa rao trên Facebook 1 tiếng đã có 3-4 người gọi mua luôn".



Tại nhiều cửa hàng, iPhone 4 bản 16GB vẫn tiêu thụ tương đối đều và nguồn hàng ngày một hạn hẹp do Apple đã ngưng sản xuất phiên bản này. Phiên bản 8GB bán chậm hơn do dung lượng thấp và giá lại ngang với bản 16GB hàng lướt.



Về phần iPhone 4S, cùng chung với sự trầm lắng của cơn khủng hoảng kinh tế, dường như dòng sản phẩm này rất khó tạo được sức bật mặc dù tuổi đời vẻn vẹn chưa đầy 6 tháng.



Theo lộ trình mới của sản phẩm Apple, khả năng tháng 4 năm nay hãng sẽ trình làng iPad mới và cùng với đó là động thái đọn dường cho iPhone thế hệ mới. Cú tác động này sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới iPhone 4S bởi lẽ cấu hình iPad mới cũng chính là cấu hình iPhone mới - đương nhiên mạnh hơn.



Sự chững lại trong nhu cầu mua iPhone 4S còn nằm ở chỗ, iOS5 chưa thể jailbreak để người dùng tuỳ biến cài đặt các ứng dụng "chùa" và phải trả phí cho các game bản quyền download về máy. Theo anh Trọng Toàn thì: "Tính ra máy mua gần 17 triệu, tải thêm các game yêu thích và ứng dụng cần thiết về nếu trả phí cũng đội lên gần 20 triệu".



Xem ra, bất kể hiệu năng và những điều mới mẻ của iPhone 4S cùng iOS5 đem lại thì sản phẩm này đang dần thể hiện sự xuống sức tại một thị trường nóng bỏng như Việt Nam.



Nhiều dân buôn Việt sau khi xem cảnh chen lấn bán iPhone 4S tại Bắc Kinh, Trung Quốc còn hài hước nghĩ tới việc nhập hàng nhà mạng... buôn ngược sang nước bạn.



Có lẽ, phải tới thời điểm iPhone mới ra mắt với hiệu năng, kiểu dáng và các tính năng vượt trội thì may ra thị trường dòng điện thoại cao cấp này mới sôi động trở lại thời hoàng kim.

Theo Vương Long (VNN)