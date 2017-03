Chụp hình và quay camera HD đã trở thành một tính năng được trang bị ở hầu hết các smartphone cao cấp trên thị trường hiện nay. Người ta đã bắt đầu nghĩ đến cái chết được dự báo trước của máy ảnh du lịch mà thủ phạm không ai khác chính là smartphone. Còn các hãng sản xuất smartphone thì vẫn miệt mài nâng cấp camera mỗi khi cho chiếc điện thoại mới ra đời.



Các ông lớn chạy đua tính năng chụp hình



Người dùng và các fan hâm mộ smartphone thời thượng ngày nay luôn so kè 'dế yêu' với những bức hình mượt mà để chia sẻ lên mạng xã hội hay đơn giản là để ghi lại những khoảnh khắc xuất thần một cách nhanh chóng chứ không lỉnh kỉnh như việc phải mang theo máy ảnh.



Và hầu hết các ông lớn trong làng smartphone đều hiểu rằng, tính năng chụp hình cuốn hút người dùng với mỗi smartphone mới được ra mắt như thế nào.



Có thể nói trào lưu nâng "chấm" cho camera được Nokia gây sốc bằng chiếc smartphone có camera "khủng" chưa từng có. Khả năng chụp và xử lí hình ảnh trên chiếc smartphone 808 PureView với camera 41 MP đã thực sự gây ra cú sốc trong giới công nghệ tại MWC 2012. Hãng điện thoại Phần Lan cho biết, đó là thành quả được Nokia nghiên cứu phát triển trong suốt 5 năm.

Apple trước đó khi ra mắt iPhone 4S cũng đã có bước cải tiến camera khiến giới công nghệ hết lời khen ngợi. Nếu các dòng iPhone trước đó chưa bao giờ camera được coi là điểm mạnh (iPhone 3GS trang bị camera 3 Megapixel, iPhone 4 camera nâng cấp thành 5 megapixel) thì 4S sở hữu camera 8 megapixel (3264 x 2448) với 5 thấu kính xếp chồng lên nhau, số điểm ảnh nhiều hơn 60% so với iPhone 4, trang bị cảm biến CMOS công nghệ chiếu sáng hậu nhạy sáng hơn 73% và kính lọc hồng ngoại. Tốc độ chụp cũng nhanh hơn 33% so với iPhone 4.



Những tên tuổi lớn trong làng di động như Samsung, HTC, Sony, GL đều ra mắt những smartphone (Galaxy S 3, Galaxy Note 2, HTC One X, LG Nexus 4,...) được trang bị camera 8 megapixel. Cá biệt Sony còn chơi trội với 2 smartphone Xperia S và T được trang bị camera lên đến 12 - 13 megapixel.



Ngay như chiếc smartphone được trông đợi nhất năm 2012 - iPhone 5 cũng không bỏ qua cơ hội được cải tiến khả năng chụp ảnh với việc trang bị chip xử lý mới giúp giảm nhiễu, bổ sung chế độ chụp ảnh toàn cảnh (Panorama) cho ảnh có kích cỡ 28MP, thêm một bộ lọc màu sắc để tạo hiệu ứng, và tốc độ màn trập cải thiện - nhanh hơn 40% so với iPhone 4S.



Và khi cuộc chiến smartphone bước vào thời kì khốc liệt, năm 2013, tính năng chụp hình của smartphone vẫn được coi là "vũ khí cao cấp" để hạ gục đối thủ.



'Vũ khí cao cấp' cho smartphone 2013



Dù người dùng phải chờ đến Triển lãm Mobile World Congress khai màn cuối tháng 2 tới tại Barcelona mới thấy được loạt smartphone đỉnh cao của các hãng đầu năm nay nhưng ngay từ CES 2013, nhiều smartphone của năm cũng đã bắt đầu lộ diện.



Ngoài Sony là cái tên đã quá quen thuộc trong làng smartphone thì những 'nhân vật' mới nổi như Huawei, ZTE, Lenovo,... cũng đã tranh thủ giới thiệu những smartphone có camera với 'số chấm' vào loại khủng. Chiếc Xperia Z của Sony được trang bị camera 13 megapixel, cảm biến Exmor RS và hỗ trợ khả năng quay video HDR, chụp ảnh độ phân giải 9 megapixel ở tốc độ 10 khung hình/giây. Trong khi đó Ascend Mate của Huawei được nhận định là một đối thủ đáng gờm của Galaxy Note II hay Grand S của ZTE, K900 của Lenovo cũng đều được trang bị camera 13 "chấm".

Ngay cả iPhone thế hệ tiếp theo của Apple với những thông tin rò rỉ gần đây cũng cho biết, Táo khuyết sẽ có màn nâng cấp tính năng chụp ảnh ấn tượng với 'dế cưng' của mình khi camera lên tới 12 megapixel.

Năm 2013 cũng được dự kiến là nhiều tính năng chụp hình hấp dẫn sẽ được trang bị cho smartphone như zoom, bù sáng, hẹn giờ chụp, chọn khẩu độ, tốc độ, nâng cấp đèn flash, nâng cấp chip để có định dạng RAW thay vì JPG sẽ giúp hình ảnh có được những chi tiết giống thật hơn. Và các hãng dù công khai hay âm thầm thì cũng đang ráo riết bước vào cuộc đua 'làm hài lòng người dùng' được dự báo là vô cùng khốc liệt trên 'chiến trường' smartphone năm nay.

Theo Thanh Phong (VNN)