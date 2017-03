Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của một bức ảnh, bởi ngoài số "chấm" ra thì còn có khẩu độ, tiêu cự, kích thước cảm biến, khả năng lấy nét, công nghệ ổn định hình ảnh… và rất nhiều thứ linh tinh khác.

Một yếu tố rất hiếm khi được đề cập đến đó chính là tỉ lệ của cảm biến (quan hệ tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của các mảng điểm ảnh). Theo đó, camera 12 MP trên iPhone có kích thước 4032 x 3024 pixel cho tỉ lệ 4:3, trong khi camera 16 MP của Galaxy S6 có 5312 x 2988 pixel thì lại tương đương với tỉ lệ 16:9.

Khi thử chụp ảnh trên cả hai máy thì chất lượng đều như nhau, kể cả khi phóng to hết cỡ. Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao camera của Galaxy S6 có lợi thế hơn 4 MP so với iPhone 6S nhưng ảnh chụp lại không đẹp hơn, thực chất việc này chỉ làm tăng chiều rộng cho bức ảnh. Đó là lý do tại sao ảnh chụp trên iPhone lại vuông vuông trong khi ảnh trên Samsung lại dài dài.

Một yếu tố khác mà chúng ta thường bỏ qua đó là khu vực tiếp nhận ánh sáng đi vào cảm biến, để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo hình ảnh bên dưới. Theo đó, vòng tròn màu đen sẽ đại diện cho khu vực được chiếu sáng (ống kính có hình tròn), còn cảm biến hình ảnh lại là hình chữ nhật và đó là lý do tại sao các bức ảnh chụp thường có hình chữ nhật.

Trong trường hợp này, Galaxy S6 cho hình ảnh rộng hơn, trong khi iPhone 6S lại cao hơn. Mời bạn hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh được chụp bằng hai chiếc smartphone đình đám này để tự đưa ra cảm nhận cho riêng mình.





iPhone 6s

Galaxy S6

Nhìn chung, số "chấm" trên camera (Megapixel) không phải là yếu tố quyết định ảnh chụp có đẹp hay không, mà thay vào đó là sự trải nghiệm của chính bạn chứ không nên cân đo đong đếm các con số kỹ thuật.

TIỂU MINH - Theo Phonearena