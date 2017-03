Với nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng, máy ảnh compact phổ biến với ống kính 35mm và zoom quang 3x đã không còn đủ rộng và dài. Theo xu hướng chung hiện nay, cùng với sự nhỏ gọn và thời trang, những chiếc camera mới ra đời còn được tích hợp ống kính zoom quang lên tới 5x hoặc hơn cùng góc rộng trong khoảng 28 mm. Những trang bị này cho phép ngưới sử dụng vừa có thể chụp tốt những khung cảnh rộng lớn trong những chuyến đi du lịch vừa chụp chân dung tốt mà không cẩn phải di chuyển quá nhiều hoặc bị giới hạn góc chụp trong một số trường hợp.

Trước kia, rất khó để tìm được sự toàn vẹn trong cả hình dáng nhỏ xinh lẫn sức mạnh bên trong ở một chiếc máy ảnh. Tuy nhiên, 2009 dường như là một năm của sự đột phá trong kích thước, chất lượng và giá cả. Những chiếc máy ảnh được nêu ra dưới đây đều thuộc loại mỏng hoặc siêu mỏng, có giá từ khoảng 170 đến 350 USD (hơn 3 triệu đến hơn 6 triệu đồng) nhưng cho chất lượng ảnh tốt với ống kính zoom quang 5x và một góc rộng đủ lớn cho nhiều mục đích của người chụp.

Canon Digital IXUS 200 IS (PowerShot SD980 IS / IXY DIGITAL 930 IS).

IXUS 200 IS là nỗ lực đầu tiên đánh dấu sự góp mặt của Canon trong dòng camera có màn hình cảm ứng. Máy có kích thước nhỏ nhắn 99 x 53 x 23 mm, độ phân giải cảm biến 12,1 megapixel, góc rộng nhất 24mm và cổng xuất HDMI. IXUS 200 IS sở hữu màn hình cảm ứng wide, tuy có chút sai lệch về kích thước khi hiển thị hình ảnh nhưng hệ thống điều khiển thông qua màn hình cảm ứng khá nhạy, đầy đủ và rõ ràng. Máy sở hữu ống kính tốt, cho ra những bức ảnh có màu sắc và ánh sáng đẹp. Một điều đáng tiếc ở IXUS 200 IS là nó không thể zoom quang được trong chế độ quay phim.

Máy đang được bán tại Việt Nam cùng nhiều màu sắc để lựa chọn với giá vào khoảng hơn 6 triệu đồng.

Nikon Coolpix S570

Nikon Coolpix S570 là một sự lựa chọn hợp lý cho những ai muốn sở hữu ống kính zoom quang 5x, góc rộng 28mm cảm biến ảnh 12,1 Megapixel nhưng có giá thành chấp nhận được. Máy có thiết kế khá đẹp, chế độ chụp chân dung hoạt động rất tốt, các tùy chọn thiết lập phong phú và dễ sử dụng. Do có giá thành không cao nên chất lượng ảnh của S570 ở mức bình thường, các bức ảnh chụp ở ISO 1600 hoặc 3200 hầu như không thể sử dụng được. S570 cũng chỉ sử dụng hệ thống ổn định hình ảnh (chống rung) điện tử nên cho hiệu suất không cao.

Máy chưa bán tại Việt Nam, giá tham khảo ở thị trường nước ngoài vào khoảng hơn 3 triệu đồng.

Sony Cyber-shot DSC-WX1

Có thể nhiều người sẽ nhìn vào cảm biến độ phân giải 10,1 Megapixel của WX1 mà đánh giá nó kém hơn các đối thủ cùng tầm. Nhưng ở WX1, Sony đã mạnh dạn tích hợp bộ cảm biến ảnh thường được thấy ở các dòng máy chuyên nghiệp DSLR Alpha của hãng. Do đó, người dùng sẽ không phải suy nghĩ nhiều về chất lượng hình ảnh mà WX1 xuất ra. Ở các điều kiện ánh sáng yếu, máy cũng vẫn có thể cho ra những bức hình ảnh. Ngoài ra, WX1 cũng sở hữu zoom quang 5x ống góc rộng 24 mm và thậm chí còn ưu thế hơn với độ mở chỉ f2.4 so f2.8 ở góc rộng nhất của Canon Digital IXUS 200 IS . Không "long lanh" như các model dòng T, nhưng ở WX1 vẫn toát lên vẻ đẹp từ sự đơn giản, trẻ trung cùng màn hình hiển thị rộng 2,7 inch.

Máy đang được bán tại Việt Nam với giá khoảng 7 triệu đồng.

Sony Cyber-shot DSC-W290

Sony Cyber-shot DSC-W290 cũng là một chiếc camera bỏ túi đáng nằm trong sự lựa chọn của người dùng do có giá cả hợp lý nếu tính đến sự kết hợp trong tính năng, độ tiện dụng và thiết kế. Giao diện điều khiển trên máy dễ hiểu và dễ điều khiển. Tốc độ hoạt động của W290 cũng khá tốt, máy có thể chụp được bức hình đầu tiên chỉ sau 1,3 giây. Ngoài ra máy cũng có thể quay phim chuẩn HD nhưng đáng tiếc là cũng không thể sử dụng zoom quang trong khi quay.

W290 đang được bán tại các cửa hàng với giá khoảng 5 triệu đồng.

Panasonic DMC-FS15

Panasonic DMC-FS15 sở hữu một thiết kế đẹp và chất lượng ảnh khá tốt nếu so với giá bình dân của nó. FS15 cũng có zoom quang 5x và góc rộng 29mm không thua kém nhiều so với các đối thủ phía trên. Tuy nhiên chất lượng ảnh của FS15 chỉ ở mức trung bình, nhiễu có thể được nhìn thấy ở hầu hết các mức ISO nếu phóng ảnh lên ở mức 100%. Ngoài ra, FS15 cũng không thể quay được video chuẩn HD.

Panasonic DMC-FS15 được bán tại Việt Nam với giá khoảng gần 4 triệu đồng.