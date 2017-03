Hơn một ngày sau khi chính thức bán ra tại thị trường Mỹ, iPad 2 đã có mặt tại VN thông qua đường xách tay với hai phiên bản đều là 3G 32GB màu đen thuộc mạng AT&T.

Anh Văn, chủ cửa hàng CellphoneS (117 Thái Hà, Hà Nội) nơi nhập máy về cho biết, để có được sản phẩm sớm cửa hàng đã phải tốn kém khá nhiều chi phí. Ngoài việc trả 729 USD cho mỗi máy thì người quen của anh bên Mỹ đã phải bỏ kha khá tiền để có được một chỗ xếp hàng mua iPad 2 ở Apple Store tại Mỹ. Ngay sau đó máy đã được "xách tay" đem về VN theo đường hàng không để kịp xuất hiện tại Hà Nội vào chiều tối ngày chủ nhật hôm qua (13/3).

iPad 2 với kiểu dáng mỏng nhẹ hơn đáng kể so với bản trước. Ảnh: Tuấn Hưng.

"Hiện tại đã có nhiều khách hàng muốn mua ngay những mẫu iPad 2 với giá lên tới trên 30 triệu đồng mỗi chiếc tuy nhiên CellphoneS chưa có ý định bán máy vào thời điểm này", anh Văn chia sẻ với Số Hóa. Thay vào đó, anh dự định sẽ để lại hai mẫu iPad 2 đầu tiên này để tổ chức một buổi Offline tại Hà Nội để giới thiệu và cho mọi người dùng thử nhân dịp máy vừa có mặt ở VN.

Cảm nhận ban đầu về iPad 2 cho thấy máy nhẹ và mỏng hơn khá nhiều so với iPad đời trước, thuận tiện hơn cho việc cầm một tay. Mặt sau thiết kế nhôm khối liền với các đường nét vát giống như trên máy nghe nhạc iPod Touch Gen 4. Loa ngoài cũng được bố trí ở vị trí khác, kích thước lớn hơn nên cho chất lượng âm thanh to và tốt hơn phiên bản cũ.

Vẫn trang bị màn hình kích thước 9,7 inch như iPad 1 nhưng iPad 2 có cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn. Ảnh: Tuấn Hưng.

Ở phiên bản mới, Apple còn bổ sung thêm cho chiếc table của mình hai camera, trong đó camera chính ở mặt sau cho phép chụp ảnh, quay video HD 720p và một camera phụ để đàm thoại FaceTime. Thực tế cho thấy chất lượng ảnh và phim từ camera chính ở iPad 2 không tốt như trên iPhone 4 mà chỉ tương đương với iPod Touch.

Màn hình ở mẫu iPad thế hệ thứ hai vẫn sử dụng công nghệ màn hình LCD IPS 9,7 inch nên không tạo ra nhiều thay đổi so với phiên bản đời đầu. Góc nhìn tương đối rộng, sáng tuy nhiên độ nét thì không thể so sánh với màn hình Retina ở iPhone 4.

iPad 2 chạy tốt mạng 3G tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hưng.

Ngoài những thay đổi về thiết kế vỏ nhôm mặt sau, điểm khác biệt đáng chú ý ở iPad 2 so với iPad đời đầu là về tốc độ xử lý. Với chip xử lý A5 lõi kép, việc vào các ứng dụng cũng như lướt web trên iPad 2 chạy nhanh hơn khá nhiều và có độ trễ thấp hơn so với iPad thế hệ thứ nhất. Dù là phiên bản do nhà mạng AT&T (Mỹ) phân phối nhưng khi lắp sim Viettel 3G tại VN, iPad 2 vẫn vào mạng và sử dụng Internet như bình thường mà không cần phải unlock.

Cải tiến so với iPad đời đầu, iPad 2 được trang bị thêm camera phụ và tính năng gọi điện FaceTime. Tính năng này buộc người dùng phải sử dụng kết nối Wi-Fi và thiết lập một tài khoản Apple ID cho máy giống như trên iPod Touch chứ không sử dụng số điện thoại như trên iPhone. Apple cũng tích hơp sẵn cho hệ điều hành iOS 4.3 trên iPad 2 các ứng dụng mới như Camera, PhotoBoth.

Sau khi CellPhoneS nhập iPad 2 về, nhiều cửa hàng khác ở Hà Nội, TP HCM cũng đang ráo riết đưa mẫu tablet mới của Apple về nước sớm nhất có thể. Trong một vài ngày tới dự kiến iPad 2 sẽ xuất hiện với số lượng nhiều hơn, có thêm các phiên bản dung lượng khác cũng như thêm model màu trắng. Tuy nhiên giá của máy được chào hàng ở VN sẽ đắt hơn khá nhiều so với giá gốc mà Apple bán ra tại Mỹ.

Theo Tuấn Anh (Sohoa)