Theo diễn dàn XDA, bản cập nhật 5.0.2 đã khắc phục hoàn toàn các vấn đề còn tồn đọng trên Android 5.0 trước đó. Có thể nói, Lollipop là phiên bản Android bất thường nhất từ trước đến nay, khi mà chỉ trong thời gian ngắn, Google đã 2 lần tung ra các bản cập nhật vá lỗi cho người dùng.

Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn cách thức đơn giản nhất để tự cài đặt Android 5.0.2 lên Nexus 7 2012 WiFi (các thiết bị Nexus khác có thể thực hiện tương tự). Lưu ý, quá trình này sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu trên máy, do đó bạn cần sao lưu lại trước khi thực hiện. Việc bạn cần làm là tải về các công cụ sau:

3) Android 5.0.2 cho Nexus 7 2012 WiFi: http://goo.gl/v1Jwd (lưu ý, bạn phải tải đúng file image tương ứng với thiết bị cần cài đặt).

Bước 1: Khi đã tải về hoàn tất, bạn giải nén fastboot.rar ra một thư mục riêng biệt, tương tự như vậy đối với tập tin nakasi-lrx22g-factory-2291c36b.tgz. Sau đó, sao chép toàn bộ các tập tin trong thư mục fastboot sang thư mục chứa file image (như hình bên dưới).

Bước 2: Trên Nexus 7, bạn truy cập vào Settings > About tablet rồi chạm vài lần vào mục Build number cho đến khi nó báo bạn đã là nhà phát triển. Sau đó, quay ngược về Settings > Developer options, và chắc chắn rằng tùy chọn USB debugging đã được đánh dấu.

Bước 3: Tiếp theo, bạn tắt hoàn toàn thiết bị. Sau đó, nhấn cùng lúc 3 phím nguồn + nút tăng/giảm âm lượng để vào chế độ Recovery. Khi thấy biểu tượng Android nằm ngửa, bạn để ý dòng cuối cùng là Lock State xem nó đã được Unlocked chưa, nếu vẫn là Locked, bạn hãy kết nối Nexus 7 với máy tính thông qua cáp USB.

Bước 4: Tại thư mục chứa toàn bộ các tập tin đã giải nén bên trên, bạn nhấn Shift + nhấn chuột phải chọn Open command window here. Sau đó gõ vào dòng lệnh fastboot oem unlock để mở khóa bootloader. Một thông báo sẽ xuất hiện trên thiết bị và hỏi bạn có muốn unlock bootloader, nhấn Yes và chờ một lát để hoàn tất. Lưu ý, nếu gặp lỗi waiting for device, bạn phải thực hiện bước 5 để cài driver cho thiết bị, ngược lại bạn có thể bỏ qua và tiếp tục chuyển sang bước 6.

Bước 5: Bạn khởi động lại thiết bị và vẫn giữ nguyên cáp kết nối, sau đó cài đặt phần mềm Nexus Root Toolkit lên máy tính. Khi đã thành công, bạn nhấn Full Driver Instalation Guide và làm theo từng bước mà chương trình đưa ra để cài đặt driver. (sau khi làm xong, bạn quay lại bước 3 để thực hiện lại công việc mở khóa bootloader).

Bước 6: Khi đã unlock bootloader thành công, trạng thái Lock State sẽ được chuyển thành Unlocked. Bây giờ, bạn chỉ cần chạy tập tin flash-all.bat và ngồi chờ một lát cho đến khi thiết bị được cài đặt hoàn tất. Lưu ý, bạn phải sạc đầy pin cho thiết bị và không được tháo cáp kết nối trong suốt quá trình này, chỉ tắt cửa sổ dòng lệnh khi đã thấy màn hình cài đặt ngôn ngữ trên Nexus 7.

Nếu gặp rắc rối trong quá trình cài đặt, bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Sau đây là một số hình ảnh khi đã cài đặt thành công Android 5.0.2 trên Nexus 7 2012 WiFi:

MINH HOÀNG