Đa số các ứng dụng được cài sẵn theo máy (bloatware) thường rất dư thừa và chẳng ai sử dụng đến. Trong khi đó, các nhà sản xuất thì lại không cho phép người dùng gỡ bỏ nếu chưa root máy. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng các thiết bị Android, bạn đọc có thể xem lại bài viết Xóa ứng dụng "cứng đầu" trên smartphone mà Kỷ Nguyên Số đã từng hướng dẫn cách đây không lâu.

Hiện tại iPhone có tổng cộng khoảng 32 ứng dụng được cài sẵn, bên cạnh những cái quan trọng như Settings, Phone hay App Store thì những ứng dụng còn lại như Find Friends, Podcast đa phần chẳng ai đụng đến.

Tuy nhiên, một người dùng Reddit tên là bfodder đã phát hiện ra một công cụ ẩn trên iOS 9.3 beta, cho phép bạn có thể gỡ bỏ các ứng dụng gốc trên iPhone dựa vào ID (mã định danh). Việc bạn cần làm là tải về Apple Configurator 2.2 beta và đăng ký tài khoản Developer với chi phí khoảng 113 USD/năm.

Để vô hiệu hóa các ứng dụng gốc trên iPhone, người dùng cần thực hiện các bước sau đây:

- Đăng ký thử nghiệm tại địa chỉ https://beta.apple.com/sp/betaprogram/ để tải về bản cài đặt iOS 9.3 beta.

- Sau đó, bạn hãy vào Settings > General > Software Update để cập nhật lên iOS 9.3 beta.

- Tải Apple Configurator 2.2 beta , yêu cầu phải có tài khoản lập trình viên Apple.

- Trong phần cấu hình, bạn hãy đánh dấu chọn vào ô Do not allow some apps, sau đó nhập vào các đoạn mã tương ứng bên dưới, chẳng hạn như:

com.apple.stocks - Stocks

com.apple.tips - Tips

com.apple.videos - Videos

com.apple.mobilemail - Native Email Client

com.apple.mobilenotes - Notes

com.apple.reminders - Reminders

com.apple.calculator - Calculator

com.apple.Maps - Maps

com.apple.Music - Music

com.apple.Passbook - Wallet

com.apple.Health - Health

com.apple.mobilephone - Phone

com.apple.MobileStore - iTunes Store

com.apple.MobileSMS - Messages

com.apple.VoiceMemos - Voice Memos

com.apple.weather - Weather

com.apple.podcasts - Podcasts

com.apple.gamecenter - Game Center

com.apple.Bridge - Watch

com.apple.mobileme.fmf1 - Find Friends

com.apple.iBooks - iBooks

com.apple.mobileme.fmip1 - Find iPhone

com.apple.mobiletimer - Clock

com.apple.mobileslideshow - Photos

com.apple.Preferences - Settings

com.apple.Camera - Camera

com.apple.facetime - FaceTime

com.apple.MobileAddressBook - Contacts

com.apple.news – News





