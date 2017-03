Tính năng này đặc biệt hữu ích trong một số trường hợp như khi bạn cần quan sát kỹ các chi tiết trên vật thể, đối tượng có kích thước nhỏ. So với tính năng Zoom thông thường, Magnifier cho phép người dùng phóng to vật thể gấp nhiều lần nhưng vẫn giữ được độ chi tiết.

Thay vì phải mua thêm các ống kính (lens) macro cho iPhone, bạn chỉ cần nâng cấp thiết bị lên iOS 10 và kích hoạt tính năng Magnifier chỉ với vài thao tác đơn giản.

Kích hoạt tính năng Magnifier trên iPhone

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Accessibility (trợ năng) > Magnifier (kính lúp), sau đó kích hoạt tùy chọn Magnifier (kính lúp) và Auto-Brightness (độ sáng tự động).

- Bước 2: Bây giờ, bạn chỉ cần mở ứng dụng camera và nhấp ba lần vào nút Home để kích hoạt chế độ kính lúp.



Kích hoạt tính năng Magnifier (kính lúp) trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo thử nghiệm thực tế trên iPhone 6S, Magnifier (trái) có thể phóng to hơn gấp nhiều lần so với tính năng Zoom (phải) thông thường.



Thử nghiệm thực tế giữa tính năng Magnifier (trái) và Zoom (phải) trên iPhone.

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng thêm một số tùy chọn khác như bật đèn flash, khóa nét hay điều chỉnh độ sáng và độ tương phản thông qua biểu tượng bộ lọc ở góc phải bên dưới. Trong phần filters (bộ lọc), người dùng sẽ được cung cấp các bộ lọc trắng, xanh, vàng, xám, đen hoặc đỏ đen.



Hỗ trợ nhiều bộ lọc màu và tùy chọn khóa nét. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi nhấn nút chụp ảnh, ảnh sẽ không được lưu vào thư viện mà chỉ hiển thị trên màn hình để bạn xem kỹ hơn. Nếu muốn lưu lại, người dùng có thể chụp lại ảnh màn hình như trên bất kỳ ứng dụng nào khác.

Dưới đây là hình ảnh so sánh thực tế khi sử dụng tính năng Magnifier trên iPhone 7 Plus (camera kép) và iPhone 6 Plus. Không khó để nhận ra việc iPhone 7 Plus hiển thị các chi tiết rõ ràng và sắc nét hơn so với iPhone 6 Plus, đây chính là lợi thế của cụm camera kép trên thiết bị.



iPhone 7 Plus (trái) hiển thị chi tiết sắc nét hơn so với iPhone 6 Plus (phải).

