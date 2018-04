Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/2v2vzls và cần chú ý đến mục Was My Information Shared? (thông tin của tôi đã bị chia sẻ chưa?). Đây sẽ là nơi kiểm tra xem tài khoản của bạn có bị ứng dụng This Is Your Digital Life thu thập dữ liệu và chia sẻ với Cambridge Analytica hay không.

Nếu kết quả trả về là Based on our available records, neither you nor your friends logged into This Is Your Digital Life (dựa vào những dữ liệu của chúng tôi, cả bạn và bạn bè của bạn đều không đăng nhập vào ứng dụng This Is Your Digital Life), điều này đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn an toàn.



Thông tin cá nhân của bạn có thể bị rò rỉ bởi bạn bè. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngược lại, nếu xuất hiện thông báo Based on our investigation, you don't appear to have logged into “This Is Your Digital Life” with Facebook before we removed it from our platform in 2015. However, a friend of yours did log in. (theo điều tra của chúng tôi, có vẻ bạn không đăng nhập vào “This Is Your Digital Life” bằng Facebook trước khi chúng tôi xóa ứng dụng này khỏi nền tảng của mình vào năm 2015. Tuy nhiên, một người bạn của bạn đã đăng nhập, do đó có khả năng các thông tin về Facebook cá nhân, lượt thích trang, sinh nhật, tỉnh/thành phố hiện tại của bạn đã bị chia sẻ).

Cambridge Analytica đã thu thập dữ liệu của 82 triệu người dùng thông qua ứng dụng “This Is Your Digital Life”. Đồng thời công ty cũng lấy dữ liệu thông qua những người bạn của bạn đã từng truy cập ứng dụng, nghĩa là các thói quen bảo mật tài khoản cũng không thể bảo vệ bạn.

Cambridge Analytica không phải là công ty duy nhất thu thập dữ liệu vào thời điểm đó. Hầu hết trò chơi và ứng dụng Facebook từ đầu những năm 2010 đều có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và bạn bè. Những thông tin này thường được lưu trữ trên các máy chủ bên ngoài và vượt khỏi tầm kiểm soát của Facebook, nghĩa là công ty không thể xóa ngay cả khi họ muốn.



Xóa bớt các ứng dụng không sử dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Tất nhiên, bạn sẽ không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên người dùng có thể hạn chế mất mát dữ liệu bằng cách lấy lại quyền hạn hoặc xóa bớt các ứng dụng không sử dụng.

