Hôm nay Kynguyenso.plo.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc cách gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết trên smartphone nhằm lấy lại dung lượng lưu trữ, đồng thời giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn.

Xem thêm: Cách kiểm tra số lần sạc trên iPhone, iPad - Mới đây, Apple đã thừa nhận làm giảm hiệu suất trên những chiếc iPhone cũ (có pin bị chai hoặc số lần sạc quá cao) nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng.





- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng System App Remover tại địa chỉ https://goo.gl/QlF7fB, yêu cầu thiết bị đã root trước đó, nếu chưa người dùng có thể tham khảo một số phần mềm hỗ trợ root smartphone như KingRoot, SuperSU...

- Bước 2: Những ứng dụng có ghi chú Could remove đồng nghĩa với việc bạn có thể gỡ bỏ. Ngược lại, bạn hãy hạn chế tác động lên các ứng dụng có ghi chú Key module hoặc Should keep.





- Bước 3: Cuối cùng, bạn chỉ cần đánh dấu chọn vào các ứng dụng dư thừa rồi nhấn Uninstall để gỡ bỏ khỏi hệ thống.

Lưu ý, đối với các thiết bị chưa root, bạn có thể tải về phần mềm Debloater tại địa chỉ http://goo.gl/XT7MFU, tương thích Windows và Mac. Khi hoàn tất, bạn hãy kết nối smartphone vào máy tính, đồng thời truy cập vào Settings > Developer options và kích hoạt tùy chọn USB debugging.

Tiếp theo, bạn nhấn vào nút Read Phone Packages để liệt kê các gói ứng dụng được cài đặt trên smartphone, sau đó, đánh dấu chọn vào các ứng dụng cần xóa rồi nhấn Apply.





Hy vọng với những thủ thuật đơn giản mà Kynguyenso.plo.vn đã giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể tự mình gỡ bỏ các ứng dụng dư thừa trên smartphone.



Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.



Xem thêm: 5 mẹo đơn giản giúp sạc iPhone nhanh hơn 40% - Những hành động tưởng chừng như đơn giản đôi khi lại giúp bạn có thể sạc iPhone nhanh hơn so với bình thường.

MINH HOÀNG