1. Chụp ảnh màn hình

Với hệ điều hành iOS, người sử dụng có 2 cách để chụp lại ảnh màn hình:

- Nhấn đồng thời phím Power và phím Home cho đến khi nghe âm thanh.

- Dùng AssistiveTouch (tức là phím Home ảo).

Cách này giúp tránh những hư hỏng vật lý đối với hai phím Home và Power trong trường hợp bạn sử dụng thường xuyên tính năng chụp ảnh màn hình. Bạn vào Settings > General > Accessibility, ở giao diện mới bạn kéo xuống phần Interaction rồi chọn AssistiveTouch, chọn ON để kích hoạt, lúc này trên màn hình thiết bị sẽ có một dấu tròn màu trắng. Để chụp ảnh màn hình, bạn nhấn vào dấu tròn này chọn Device > More > Screenshot. Tất cả ảnh chụp sẽ tự động được lưu trong thư mục Camera Roll của thiết bị.

2. Screeny: xóa ảnh chụp màn hình

Screeny có cách sử dụng tương đối đơn giản (tương thích iOS 8 trở lên), đầu tiên bạn hãy chạm vào nút Start scan để quét, nhấn OK ở thông báo Screeny would like to access your photos.

Số ảnh chụp sẽ hiện ở góc trên kèm tổng dung lượng của chúng. Bạn nhấn vào nút > để làm xuất hiện tất cả ảnh chụp, nhấn chọn vào các ảnh muốn xóa rồi chọn vào biểu tượng chiếc thùng rác. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào nút ^ ở góc phải phía trên để xóa theo các tùy chọn như Select all except favourites (xóa hết, trừ những ảnh trong mục yêu thích), Select all except last 15 days (xóa hết ảnh trừ ảnh được chụp trong 15 ngày gần nhất), Select all except last 30 days (xóa hết ảnh trừ ảnh được chụp trong 30 ngày gần nhất), Select all screenshots (xóa hết ảnh).





LINH NHI