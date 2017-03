Sạc pin bất cứ lúc nào có thể

Quy tắc đầu tiên giúp tăng cường tuổi thọ pin là hạn chế mở các ứng dụng “ngốn” pin, đơn cử như Candy Crush, Facebook, Messenger,… Nhiều người thường chờ smarrtphone báo pin yếu mới bắt đầu sạc pin, bởi họ lo sợ về hiệu ứng nhớ, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đối với dòng pin Li-ion. Do đó, bạn hãy sạc pin smartphone bất cứ lúc nào có thể, điều này không chỉ giúp tăng thời gian sử dụng mà còn cải thiện sức khỏe cho pin.

Hãy cố gắng giữ cho viên pin ở mức 50% trở lên, đừng để nó tuột đến 0%, tắt máy rồi mới bắt đầu sạc lại. Lúc này smartphone có thể sẽ không khởi động lại được và trở thành cục chặn giấy đúng nghĩa.

Hạn chế sử dụng trong môi trường quá nóng

Pin của smartphone sẽ tuột rất nhanh nếu như bạn đang xài máy trong môi trường có nhiệt độ cao. Theo các nghiên cứu thì tại 0 độ C, pin Li-ion sẽ bị tiêu hao mất 6% mỗi năm. Trong khi ở mức 25 độ C thì dung lượng pin bị giảm sẽ là 20%, con số này sẽ tăng lên đến 35% khi bạn thường xuyên xài pin trong môi trường cao hơn 40 độ C.