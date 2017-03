Không ít người đã từng gặp khó khăn khi cài đặt ứng dụng trên smartphone hoặc tablet, đơn cử như lỗi đã nhấn nút Cài đặt (Install) nhưng thanh loading vẫn cứ chạy hoài mà không cài, bên cạnh đó là các vấn liên quan đến bộ nhớ thiết bị, bởi nếu dung lượng lưu trữ còn quá thấp thì hiệu suất sử dụng sẽ bị ảnh hưởng.

Pure APK Install thành công, bạn hãy nhấn nút Open APK file để duyệt đến các tập tin .apk của ứng dụng cần cài đặt. Lưu ý, để tải về các tập tin .apk của một ứng dụng bất kì, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ Khi đã cài đặtthành công, bạn hãy nhấn nút Open APK file để duyệt đến các tập tin .apk của ứng dụng cần cài đặt. Lưu ý, để tải về các tập tin .apk của một ứng dụng bất kì, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ http://www.apkpure.com/ , sau đó nhập tên của phần mềm và chọn Download APK.

Tiếp theo, bạn hãy kết nối điện thoại với máy tính thông qua cáp dữ liệu và đảm bảo rằng thiết bị đã được kích hoạt tùy chọn Gỡ lỗi USB (USB Debugging). Nếu chưa, bạn hãy truy cập vào phần Settings > About phone/tablet, nhấn 7 lần liên tiếp vào ô Build number cho đến khi xuất hiện thông báo You are developer, sau đó quay ngược lại Settings > Developer Mode > USB Debugging. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng thiết bị không bị tắt hoặc khóa màn hình.

Lúc này, chương trình sẽ cho phép bạn lựa chọn vị trí cài đặt tập tin như Auto select (tự động), Internal android memory (bộ nhớ trong của thiết bị, nên hạn chế sử dụng) và External SD card (cài đặt ứng dụng lên thẻ nhớ ngoài), sau đó nhấp vào nút Install và chờ một lát để hoàn tất. Đặc biệt, Pure APK Install còn được tích hợp một tính năng rất hữu ích là tự động kiểm tra các ứng dụng và từ chối cài đặt nếu phát hiện đây là phần mềm độc hại.

TIỂU MINH