Hãy xem Thiết bị đó sẽ phải sở hữu những gì.



1.Hệ điều hành Android mới nhất mang tên Honeycomb



Một tiêu chí quan trọng để phân loại giữa một bên là tablet “cao cấp” với “Nhóm-còn-lại” là chúng có được cài đặt hệ điều hành Android Hũ mật hay không, hay chỉ dừng lại ở các phiên bản thấp hơn.



Android Honeycomb là phiên bản đầu tiên được tối ưu hóa cho môi trường tablet, đặc biệt là tablet 10.1 inch, chứ không phải cho smartphone như các phiên bản trước đó. Chỉ với Honeycomb, trải nghiệm trên màn hình tablet cỡ lớn mới thực sựtrọn vẹn.



Nếu như tại CES 2011, mới chỉ có mình Motorola Xoom là mẫu tablet nổi bật cài Honeycomb thì sang đến MWC 2011, số lượng model sử dụng nền tảng này đã tăng lên rất nhiều.



Một ngoại lệ kỳ dị là HTC Flyer, mẫu tablet chạy Android 2.4 (Bánh gừng) và vi xử lý đơn lõi 1,5GHz. Chắc chắn, HTC đã tùy biến giao diện của Flyer từ giao diện smartphone Sense UI độc quyền của hãng. Mặc dù vậy, việc không lựa chọn Honeycomb vẫn là một sự mạo hiểm, bởi Flyer bắt buộc phải cạnh tranh với đội quân Honeycomb trước khi đối đầu với iPad.



2.Màn hình 10-inch hay 7-inch



Tại CES, tablet 7-inch thống lĩnh các gian trưng bày. Tuy nhiên tại MWC, các model 10-inch, đối thủ trực tiếp của Apple iPad đã đông lên đáng kể.



Lấy thí dụ như mẫu Samsung Galaxy Tab 10.1: kích cỡ lớn của màn hình cho phép nhà sản xuất đưa vào màn hình góc rộng, vốn là loại màn hình lý tưởng để thưởng thức video HD, cũng như xem sách và đọc tạp chí.



Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng tablet 7-inch sẽ vẫn có chỗ đứng của mình. Cũng giống như sách bìa, chúng nhẹ về trọng lượng, cơ động, dễ mang theo người và rẻ hơn, thích hợp để dùng 1 tay. Về phần mình, tablet 10 inch đắt hơn, cồng kềnh hơn và quá nặng để cầm bằng một tay (Dù Samsung đã thành công trong việc ép cân cho Tab 10.1 còn vẻn vẹn 1,3 pound).

3.Khu vực phát hành



Khá nhiều mẫu máy tính bảng trong năm 2011 có chính sách phát hành “cục bộ”. Lấy thí dụ, các mẫu tablet của Huawei và ZTE mang đến MWC sẽ không bao giờ đáp xuống thị trường Mỹ mà chỉ tập trung vào thị trường châu Á và châu Âu.



4.Đều chưa có giá



Dù iPad đã phát hành được gần một năm song Apple vẫn rất vững chắc ở ngôi vương của thị trường. Motorola Xoom sẽ có giá 600 USD cho bản Wi-Fi 23GB và 800 USD cho bản Wi-Fi + 3G, không hề thấp hơn so với iPad.



Giới phân tích cho rằng sẽ có hai xu hướng trong thời gian tới: Một khả năng là giá sẽ giảm rất nhanh, khi sự cạnh tranh trên thị trường buộc nhà sản xuất phải điều chỉnh lại giá bán. Đó là thực tế đã xảy ra với điện thoại Android lẫn Samsung Galaxy Tab đời đầu. Khả năng thứ hai là giá sẽ giữ nguyên vì lý do khan hiếm linh kiện. Việc nhà nhà đua nhau sản xuất tablet, kết hợp với thói quen “khóa chặt tay chặt chân” các nguồn cung cấp linh kiện trước giờ phát hành sản phẩm của Apple, có thể tạo ra một cơn sốt hoàn hảo để giữ giá tablet ở mức ngất ngưởng trong tương lai trước mắt.



5.Giữ nguyên giao diện Honeycomb



Tại MWC< không một tablet Honeycomb nào sử dụng giao diện người dùng độc quyền đè lên UI gốc của hệ điều hành (kiểu như Samsung sử dụng giao diện TouchWiz cho Galaxy Tab hay HTC sử dụng Sense UI).



Nguyên nhân có thể là do Google chỉ mới phát hành bộ công cụ phát triển Honeycomb SDK được hơn một tháng nên các hãng chưa có nhiều thời gian nghiên cứu về Honeycomb. Nhưng mặt khác, Android 3.0 cũng là sản phẩm bóng bảy và hoàn thiện nhất từ trước tới nay của Google. Nó không đòi hỏi một “lớp áo” nào khoác ngoài khi Android đáp xuống môi trường tablet.

6.Thương hiệu lớn



Đại bộ phận các tablet đáng đề cập trong những tháng tới sẽ đến từ các thương hiệu công nghệ lớn như: Acer, Apple, Asus, HP, HTC, LG, RIM, Samsung và Toshiba.



Tuy nhiên cũng sẽ có nhiều tên tuổi ít được biết đến hơn quyết thử cơ may và có thể họ sẽ làm chúng ta phải bất ngờ về thiết kế, phần mềm cũng như giá thành.

Theo Trọng Cầm (VNN / PCWorld)