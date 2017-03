Không chỉ giới công nghệ nước ngoài mà giới mê công nghệ trong nước sau một thời gian háo hức chờ đợi cũng tỏ ra khá thất vọng. Trên các diễn đàn công nghệ như Tinhte, Voz, Mobileworld... xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau, thế nhưng các ý kiến phần lớn tỏ ra thất vọng về khâu thiết kế.

Theo các nguồn thông tin, sau màn ra mắt Galaxy S4 với không nhiều cải tiến về thiết kế, giá cổ phiếu của Samsung đã giảm 1,7% trên sàn chứng khoán ở Hàn Quốc. Các chuyên gia cho rằng những cải tiến nhồi nhét con chip đa nhân hay nhiều tính năng của Samsung cũng không thực sự gây ấn tượng mạnh với khách hàng và tạo ra sự khác biệt. Thậm chí các hãng đối thủ của Samsung cũng đưa ra nhận định “more of the same”, ám chỉ máy không khác gì chiếc S3 cũ, vẫn vỏ nhựa, thiết kế không đổi mà chỉ to ra thêm mà thôi.

Điện thoại Galaxy S4 hầu như không có nhiều khác biệt về thiết kế so với S3. Ảnh: Internet

Thế nhưng thực tế, việc cho ra mắt một chiếc điện thoại chỉ có cấu hình mạnh và không có nhiều cải tiến về thiết kế không chỉ là vấn đề của riêng Samsung, các hãng khác cũng gặp vấn đề tương tự. Đơn cử như Apple, sau một thời gian dài để nhiều người chờ đợi, năm 2012 đã giới thiệu chiếc iPhone 5 cũng không có nhiều mới mẻ so với sự thay đổi thiết kế một cách đáng kể như từ iPhone 3S lên iPhone 4.

Dường như các nhà sản xuất đang cạn dần ý tưởng về thiết kế, tất cả không thể thoát khỏi với xu hướng smartphone màn hình ngày càng to. Hao hao giống nhau về thiết kế giữa các thế hệ, thậm chí là các hãng và sự cạnh tranh chủ yếu chỉ dựa vào cấu hình. Thế nhưng dẫu sao ngoại trừ nhận được nhiều ý kiến thất vọng nhưng cũng có những ý kiến khen ngợi Galaxy S4, việc S4 có thành công như S3 hay không vẫn còn là dấu hỏi.

BÁ HUY