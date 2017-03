Một khách hàng đang thử điện thoại BlackBerry tại một cửa hàng ở Dubai. (Nguồn: Reuters)

Thông báo này đã làm giảm nhẹ nỗi lo ngại đang ngày càng tăng của giới kinh doanh khi thời hạn chót về việc tạm dừng một số dịch vụ chính của BlackBerry như nhắn tin, Internet, thư điện tử tại UAE đang đến gần.



Hãng tin chính thức WAM dẫn thông cáo báo chí của Cơ quan quản lý viễn thông UAE (TRA) cho biết, các dịch vụ của BlackBerry sẽ được tiếp tục như thường lệ và sẽ không bị cấm từ ngày 11/10. Đương nhiên, các dịch vụ này phù hợp với những quy định hiện hành của UAE. RIM đã chứng tỏ sự hợp tác để đạt được những giải pháp cho vấn đề này.



Rami Hennawi, 47 tuổi, một doanh nhân khẳng định, Dubai sẽ không thể trở thành một trung tâm thương mại trong khu vực nếu như những dịch vụ của BlackBerry bị cấm.



Ngày 1/8 vừa qua, TRA đã cho biết ý định cấm một số dịch vụ của BlackBerry kể từ ngày 11/10 nếu không đạt được một thỏa thuận với RIM về kiểm soát những nội dung được trao đổi.



Tổng giám đốc TRA Mohammed al-Ghanem đã từng tuyên bố: "Vì lợi ích của mọi người, chúng tôi đã thông báo cho các nhà cung cấp các dịch vụ viễn thông tại UAE quyết định tạm dừng các dịch vụ tin nhắn, email và tra cứu trên Internet của BlackBerry."



Theo TRA, các dịch vụ sẽ chỉ giúp cho các cá nhân sử dụng những ứng dụng không phù hợp, có thể sẽ đưa đến những xâm hại nguy hiểm cho an ninh quốc gia, luật pháp và xã hội.



Các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông cho biết BlackBerry đã phát triển một mạng song song cho phép đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu cho người sử dụng. Một khi các dữ liệu được bảo mật hoàn toàn, nó lại đặt ra các vấn đề cho một số quốc gia bảo thủ.



Lý do khiến những quốc gia này lo ngại là vấn đề an ninh, đặc biệt trong đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố hay chống rửa tiền. Điện thoại BlackBerry có khả năng bảo mật dữ liệu cao hơn phần lớn các điện thoại Smartphone khác như iPhone, và điểu này khiến cho việc giám sát người sử dụng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.



BlackBerry được 500.000 người sử dụng tại Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất, 700.000 người ở Arập Xêút, và 2,6% người sử dụng điện thoại trên toàn thế giới. Dự kiến, khoảng một triệu máy BlackBerry sẽ được đưa vào sử dụng tại Ấn Độ./.