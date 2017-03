Đây được coi là một cuộc cách mạng về kỹ thuật in qua web, lần đầu tiên được công bố tại châu Á - Thái Bình Dương, cho phép người dùng dễ dàng truy xuất nội dung kỹ thuật số qua một nền tảng hoàn toàn mới bằng các ứng dụng của HP, đồng thời lưu trữ tài liệu trên mạng đám mây, in trực tiếp khi cần, hoặc quản lý và tối ưu hóa việc in ấn qua dịch vụ HP ePrint Center mới.

Nằm trong các giải pháp này là loạt sản phẩm đa năng e-All-in-One dành cho gia đình và doanh nghiệp với mức giá thấp nhất từ 99 USD. Đây là những máy in đầu tiên có tính năng in qua web và qua mạng đám mây ở châu Á - Thái Bình Dương, cho phép truy xuất trực tiếp và tức thì vào mạng Internet mà không cần phải thông qua bất kỳ ứng dụng web hay qua một máy tính proxy cục bộ.

Máy in kết nối không dây HP Photosmart Wireless e-All-in-One sẽ được bán ra vào tháng 7/2010 với giá 99 USD.

Vyomesh Joshi, Phó chủ tịch điều hành nhóm In ấn và Hình ảnh của HP, cho biết: “Người sử dụng luôn muốn dễ dàng in tài liệu của họ từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Chúng tôi đang hiện thực hóa việc này bằng cách cho phép họ in từ mọi thiết bị có kết nối web như điện thoại thông minh smartphone, netbook..., đến bất kỳ máy in nào của HP. Với công nghệ HP ePrint, nếu bạn có thể gửi e-mail, tức là bạn có thể in".

Nền tảng HP ePrint khai thác từ điện toán đám mây đã phá vỡ rào cản về khoảng cách và sự kết nối, cho phép mọi người có thể gửi tập tin muốn in từ thiết bị di động của họ. Chẳng hạn, một người khi đang đi trên tàu hỏa có thể gửi tài liệu từ smartphone Palm Pre hay BlackBerry để in, và người đó có thể lấy bản in sau khi vào văn phòng, hay một cô gái có thể chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời của kỳ nghỉ cho mẹ hay bạn bè của cô bằng cách gửi bưu ảnh của cô qua dịch vụ này.

Mỗi máy in HP kết nối web sẽ có một địa chỉ e-mail duy nhất, cho phép người gửi lệnh in giống như họ gửi một e-mail bình thường. Người dùng cũng có thể gửi tài liệu để in qua ứng dụng di động HP ePrint trên thiết bị smartphone của họ đến máy in đặt tại nhà, văn phòng hay dịch vụ in công cộng. Các định dạng nội dung bao gồm tin tức hàng ngày tùy chọn, những trang giải trí thông dụng, lịch cá nhân và nhiều thứ khác. Những ứng dụng này có thể xem trên màn hình TouchSmart cực lớn của dòng máy in e-All-in-One.

HP đang làm việc với một nhóm các nhà phát triển để tinh chỉnh lại bộ công cụ phát triển phần mềm beta, và bổ sung hàng trăm ứng dụng in ấn vào cuối năm nay. Các nhà phát triển có thể yêu cầu bộ công cụ này từ thẻ developers trong dịch vụ HP ePrintCenter. Đây là một dịch vụ trực tuyến dành cho mọi khách hàng của HP, dùng để khám phá các dịch vụ mới và tùy chọn tác vụ in ấn của họ. Chẳng hạn, người dùng có thể đăng ký sản phẩm và nhận được bản cập nhật theo yêu cầu, cấu hình thiết bị của họ, theo dõi các lệnh trên ePrint, tìm kiếm cũng như đề nghị các ứng dụng in mới.

Loạt thiết bị HP Photosmart ứng dụng công nghệ mới

HP Photosmart Premium e-All-in-One là máy in cao cấp nhất cung cấp truy xuất không dây đến trang web và có thể được tối ưu hóa bằng cách chọn đầy đủ các ứng dụng in ấn cao cấp. Máy có màn hình HP TouchSmart 4,3 inch với công nghệ cảm ứng nâng cao, và có thể tiết kiệm đến 50% giấy in nhờ tính năng in 2 mặt tự động. Máy sẽ được bán ra vào tháng 10/2010 với giá 199 USD. Phiên bản này không phát hành tại Indonesia và Việt Nam.

HP Photosmart Plus e-All-in-One cung cấp ảnh in, tài liệu và các biểu mẫu qua màn hình HP TouchSmart 3,5 inch của máy. In ấn nhanh chóng nội dung web như biểu mẫu, thiệp mừng, trò chơi HP, bảng cắt dán thủ công và tin tức mà không cần máy tính. Máy sẽ được bán ra vào tháng 10/2010 với giá 149 USD.

HP Photosmart Wireless e-All-in-One in ảnh, tài liệu và trang web khi đang di chuyển mà không cần máy tính. Công nghệ HP ePrint và kết nối không dây tích hợp, với thiết kế các hộp mực riêng biệt cho phép dễ dàng tạo ra những bản in ấn mọi lúc mọi nơi. Máy sẽ được bán ra vào tháng 7/2010 với giá 99 USD.

HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One dễ dàng fax, quét và sao chụp từ khay nạp tài liệu tự động, in ảnh và trang web. Kết hợp các kết nối tùy chọn, gồm mạng có dây và không dây. Máy sẽ được bán ra vào tháng 9/2010 với giá 299 USD (không bán tại Indonesia và Việt Nam).

Theo Minh Hồng (VNE)