HTC Desire 816



Sau một năm 2013 gây thất vọng, HTC đang rất nỗ lực xoay chuyển tình thế để tiếp tục bám trụ với thị trường smartphone. Tuy nhiên, HTC đã có sự thay đổi chiến lược đáng kể khi xác định phân khúc tầm trung mới là chiến trường chính của hãng trong năm nay, hay nói cách khác, One 2 (The All New One) sẽ chỉ có sứ mệnh làm thương hiệu là chính.

Bằng chứng là mới từ đầu năm đến nay, HTC đã kịp ra mắt 3 mẫu smartphone từ bình dân tới trung cấp thuộc họ Desire. Nổi bật nhất trong số này chính là Desire 816, một thiết kế có thể khiến bạn dễ dàng nhận nhầm là hàng "cao cấp", đầu bảng.

Thông tin từ HTC cho hay 816 sẽ được bày bán tại Trung Quốc trong tháng này và lên kệ tại châu Âu cùng Bắc Mỹ trong tháng 4. Tuy nhiên giá bán của nó là bao nhiêu? Đắt hay rẻ? Tại MWC 2014, HTC không tiết lộ mà chỉ úp mở rằng giá bán của Desire 816 sẽ "cực kỳ cạnh tranh".

Mặc dù vậy, trang PhoneArena đã phát hiện Amazon Đức đang bắt đầu nhận đặt hàng HTC Desire 816 với giá 379 Euro cho bản không khóa. Nếu như quy đổi sang USD thì giá bán này sẽ rơi vào tầm 525 USD, chắc chắn là cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng của đại đa số người dùng có hứng thú với Desire 816.

Tuy nhiên, trang này cũng phân tích một số yếu tố dưới đây:

- Theo thông lệ, một mẫu điện thoại có giá 379 Euro tại châu Âu thường có giá khoảng 400 USD khi bán tại Mỹ chứ hiếm khi vượt quá 500 USD.

- Tại Trung Quốc, giá bán Desire 816 dự kiến khoảng 1799 NDT, tức là chỉ khoảng 212 Euro hoặc 294 USD, tức 6 triệu đồng.

- Giá đặt hàng tại Amazon và hầu hết các trang bán lẻ trực tuyến khác luôn cao hơn giá bán thực tế của sản phẩm khi lên kệ.

Do đó, PhoneArena kết luận rằng Desire 816 nhiều khả năng sẽ được bán với giá 300 Euro tại châu Âu và không vượt quá 400 USD tại Mỹ. Tất nhiên, dự đoán của trang này có chính xác không thì còn phải chờ xem.

HTC Desire 816 được coi là sản phẩm tiếp thu gần hết các "tinh hoa" của HTC One, với màn hình 5.5 inch có độ phân giải 720 x 1280p, kết nối 4G LTE, camera 13MP, camera phụ 5MP, vi xử lý Qualcomm Snapdragon lõi tứ 1.4 GHz và RAM 1GB. Bộ nhớ trong của máy chỉ có 8GB nhưng rất may là người dùng có thể mở rộng khả năng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD. Máy sẽ cài sẵn hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat mới nhất.



Ngoài Desire 816 thì trang Amazon Đức cũng đang nhận đặt hàng Desire 610 với giá 299 Euro.

Cuối tháng này, vào ngày 25/3, HTC sẽ công bố chính thức mẫu smartphone đầu bảng của hãng trong năm 2014 là All New HTC One, với tên mã là M8.

Theo Trọng Cầm (VNN)