Mobiado Aston Martin One77 hiện có 2 phiên bản màu sắc khác nhau. Trong đó, phiên bản màu trắng ánh kim được mạ Rhodium, riêng bản màu vàng (Gold) được dát vàng 24K bên ngoài.

Cả 2 mẫu điện thoại Mobiado Aston Martin One 77 đều có giá bán trên 200 triệu đồng một chiếc.

Hai chiếc điện thoại siêu sang Mobiado Aston Martin One 77 vừa xuất hiện tại Việt Nam này cũng chính là hai chiếc đầu tiên được Mobiado sản xuất và đánh số thứ tự lần lượt là One of 77 và Two of 77 dọc theo cạnh trái máy.

Hai máy sử dụng những vật liệu quý hiếm và được chế hoàn toàn bằng những phương pháp thủ công, tỉ mỉ. Đơn cử, phần khung máy của được chế tác từ đồng nguyên khối và cắt gọt bởi công nghệ CNC. 2 model được trang bị mặt kính bằng sapphire nguyên khối, các phím bấm được làm bằng đá sapphire tròn và đánh bóng bằng tay trong 10 giờ liền. Các loại ốc vít cũng được làm từ vật liệu thép không gỉ. Riêng với phiên bản mạ vàng 24K, các chữ số trên bàn phím cũng như logo của Mobiado và Aston Martin đều được vẽ bằng tay và dát vàng 24K sáng bóng.

Về cấu hình, dòng điện thoại siêu sang này sở hữu màn hình rộng 2,2 inch, camera 5 megapixel có flash LED đi kèm. Cả 2 sản phẩm đều hỗ trợ GPS, kết nối 3G, bộ nhớ trong 170 MB và khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 16 GB. Một điểm nhấn khác trong dòng Mobiado One-77 chính là chiếc đồng hồ cơ độc đáo với 2 mặt đồng hồ được làm từ sapphire cho phép người dùng nhìn thấy toàn bộ kết cấu máy móc bên trong. Chiếc đồng hồ độc đáo này được các nghệ nhân đến từ Thuỵ Sĩ lắp ráp hoàn toàn bằng tay. Chất liệu sử dụng sẽ tuỳ thuộc vào từng phiên bản, nếu là phiên bản Gold thì sẽ được dát vàng 24K.

Ảnh chi tiết bộ đôi Mobiado Aston Martin One-77 :

Các chữ số trên bàn phím, logo của Mobiado và Aston Martin của phiên bản Gold được vẽ bằng tay và dát vàng 24K.

Camera 5 megapixel với đèn flash LED ở mặt sau máy.

Cạnh phải máy là dãy phím tăng giảm âm lượng.

Mẫu thiết kế thứ 2 trong số 77 sản phẩm được hãng "đánh dấu" phân biệt bằng dòng chữ "Two of 77" ở cạnh trái máy.

Cổng sạc và cổng cắm tai nghe.

Đồng hồ cơ được chế tác hoàn toàn bằng tay với mặt kính sapphire trong suốt cho thấy cả nội thất bên trong.

Mobiado Aston Martin One-77 phiên bản mạ Rhodium có màu bạc ánh kim.

Phần khung máy cũng được làm từ vật liệu cao cấp như phiên bản Mobiado Aston Martin One-77 mạ vàng 24K.

Theo Lâm Vũ (VNE)