Bảo (27 tuổi, TP HCM) cho biết đã ấp ủ ý tưởng chế vỏ máy tính (mod case hay độ case) như thế từ khá lâu nhưng giờ mới có điều kiện hoàn thiện. Trong 3 đêm, anh phác thảo nhiều mô hình khác nhau và dựng từng mẫu thiết kế trên nền 3D Max để phối màu sao cho hợp lý nhất.

Là một dân chơi case chuyên nghiệp, Bảo từng dùng rất nhiều vỏ máy của Cooller Master. Nhưng khi cảm thấy chán những kiểu mẫu truyền thống, anh quyết định làm một sản phẩm "không giống ai". Cách đây 2 tháng, anh cho ra lò tác phẩm đầu tiên dựa trên mẫu case nổi tiếng Antec Skeleton nhưng sử dụng chất liệu mica và fomex.

Những lời khen ngợi của mọi người thúc đẩy Bảo tiếp tục bắt tay vào hệ thống thứ hai God of War. Sự say mê đến quên ăn quên ngủ (thức đến 3-4h sáng) trong 5 ngày lắp ráp đã khiến anh đổ bệnh ngay khi hoàn thành. Bảo cho biết anh muốn chế một số vỏ máy nữa nhằm khẳng định trình độ mod case của Việt Nam không thua so với nước ngoài.