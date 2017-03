Trong khi HTC vẫn đang giữ kín về sản phẩm mới của mình thì nhiều chi tiết và hình ảnh của One M9 (được cho là HTC Hima) đã bị rò rỉ. Mặc dù các hình ảnh từ trước tới nay có màu sắc khác nhau nhưng thiết kế đều giống nhau, vì vậy mà hình ảnh này rất đáng tin cậy.

Nowhereelse người đã công bố chiếc HTC One M9 được các chuyên gia xác nhận là hình ảnh thật, không phải là hình ảnh được chỉnh sửa. Theo hình ảnh kèm theo cho thấy, M9 chỉ sử dụng một camera lớn mặt sau mà không phải là camera kép như những sản phẩm trước.

Theo như những thông tin rò rỉ, có thể thấy rằng không chỉ một phiên bản One M9 được HTC ra mắt tại MWC 2015 tới đây mà sẽ có thêm bản One M9 Plus. Model Plus được tin là có màn hình 5.2 inch độ phân giải 2K, trong khi One M9 có màn hình 5 inch. Các chi tiết khác bao gồm chip Snapdragon 810, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB và chạy Android 5.0 với giao diện Sense 7.

Trần Lâm – Theo Phone Arena