Cơn sốt iPhone trở lại với người tiêu dùng Việt Nam khi ngày 17 và 18-3, hai đại gia của ngành viễn thông Việt Nam là VinaPhone và Viettel chính thức công bố phân phối iPhone chính hãng tại thị trường Việt Nam từ ngày 26-3 với giá được coi là gây “sốc”.

Sau khi mức giá 4 triệu đồng của VinaPhone được coi là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mức giá iPhone ngoài thị trường tự do khoảng trên 6 triệu đồng thì Viettel đã gây “sốc” hơn khi công bố sẽ có thể bán iPhone với giá 0 đồng kèm theo gói dịch vụ cam kết.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, website của 2 nhà mạng này ngay lập tức bị “sập” do lượng truy cập quá tải.



Nhiều độc giả của VTC News đã liên hệ về tòa soạn qua đường dây nóng và qua mục phản hồi để nhờ tư vấn đăng ký mua điện thoại qua website vì không thể truy cập được vào mạng.



Độc giả Hồ Thiện Tâm (địa chỉ 54 Nguyễn Trãi, Nhatrang - thientamho@hotmail.com) gửi thư khẩn về tòa soạn với nội dung: Tôi cần mua iPhone 3GS, sao vào website của các mạng này đều không được, có cách nào giúp tôi không? Hay đây chỉ là động tác giả để các nhà mạng này quảng cáo thương hiệu?



Ngay sau đó, một số độc giả đã lập tức có những chỉ dẫn hữu ích để người tiêu dùng có thể vào website của nhà mạng VinaPhone để đăng ký. Độc giả Võ Công Đức (Bạc Liêu) cho biết: “Các bác yên tâm, tôi đã có cách vào trang web của VinaPhone không bị lỗi. Đầu tiên vào trang web proxy để load http://roxxo.net sau đó điền thông tin trang web của vinaphone vào iphone.vinaphone.com.vn/home/ để đăng kí là OK!”.



Theo đại diện của 2 nhà mạng, việc các website này khó vào trong thời gian vừa qua là do lượng truy cập vào website quá lớn. Thống kê của VinaPhone, đến chiều 19-3 đã có hơn 25.000 người đăng ký mua iPhone thành công tại website của hãng. Do số lượng máy có hạn nên hãng sẽ ưu tiên cho khách hàng đăng ký trước. Khách hàng chỉ cần in phiếu đăng ký thành công và tới cửa hàng là có thể được hỗ trợ thông tin và mua máy theo yêu cầu. Hãng dự báo có khoảng 50% khách hàng trong số 25.000 người đăng ký trước có nhu cầu mua máy thực sự.

Cả 2 đại gia viễn thông là VinaPhone và Viettel đều cho biết đang gấp rút chuẩn bị các kịch bản cho ngày ra mắt iPhone vào 26-3

Còn Viettel cũng cho biết, đến hết ngày 19-3 đã có khoảng 20.000 người đăng ký tham gia mua máy qua website. Dù có hệ thống cửa hàng điện thoại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước song do chưa có chính sách giá cụ thể, nên Viettel chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua iPhone qua kênh này.



Cả 2 đại gia này đều cho biết đang gấp rút chuẩn bị các kịch bản cho ngày ra mắt iPhone vào 26-3.



Ông Hồ Đức Thắng, Phó Giám đốc VinaPhone cho biết sáng 26-3 toàn bộ 25 cửa hàng, đại lý của hãng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố khác sẽ đồng loạt bán iPhone. Khách hàng mua sản phẩm này sẽ được hưởng chế độ bảo hành quốc tế trong 12 tháng.



Còn đại diện nhà mạng Viettel cũng cho hay: Các công việc chuẩn bị cho ngày ra mắt iPhone cũng được gấp rút triển khai. Sáng 26-3, dòng máy iPhone sẽ có mặt tại 28 siêu thị điện thoại của Viettel tại 25 tỉnh thành trên cả nước.

Trên thị trường điện thoại, sau khi hai nhà mạng là Viettel và VinaPhone công bố sẽ phân phối iPhone chính thức với giá khá "mềm" thì ngoài thị trường tự do, giá của iPhone xách tay giảm khoảng 300.000 - 500.000 đồng so với trước đó, tùy từng phiên bản dù cho các chủ cửa hàng điện thoại đều khẳng định, họ không hề lo lắng.

Trao đổi với ngoisao.net, anh Hùng, chủ một cửa hàng bán iPhone ở phố Núi Trúc (Hà Nội), cho biết, sẽ không có chuyện iPhone tới tay người tiêu dùng với giá là 4 triệu đồng hay 0 đồng. “Chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu iPhone sẽ cao hơn rất nhiều, với các khoản thuê bao nhiều tháng rồi phí cho các dịch vụ chưa thực sự cần thiết với người dùng”, anh Hùng nói.

Ngoài ra, do ở Việt Nam chưa có thói quen cam kết sử dụng dịch vụ nên các nhà mạng có thể sẽ buộc người dùng phải trả trước ít nhất là 12 tháng thuê bao. Đây cũng là yếu tố đẩy chi phí tối thiểu để sở hữu iPhone chính hãng tăng cao.

Các cửa hàng bán iPhone xách tay không khó để hiểu rõ cái khó của ba mạng di động khi hợp tác với Apple. Anh Minh, chủ cửa hàng bán di động xách tay, khẳng định: “Các điều khoản về chủ sở hữu và thuê bao sẽ là rào cản về thủ tục đáng kể với người dùng. Điều này khiến việc mua đi bán lại chiếc điện thoại thêm phần phức tạp và nhiều người sẽ vẫn chọn hàng xách tay. Dù rằng có thể giá bán sẽ phải điều chỉnh giảm xuống đôi chút nhưng iPhone xách tay sẽ vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường”.

Hà Linh tổng hợp (VTC News)