Thiết bị đọc sách màu Nook Color. (Nguồn: Internet)

Nook Color có màn hình cảm ứng 7 inch (18cm) và được bán với giá 249 USD, rẻ bằng một nửa so với máy tính dạng bảng rẻ nhất iPad của Apple và cao hơn 100 USD so với thiết bị đọc sách điện tử Nook màu đen trắng được công bố hồi năm ngoái.



Barnes & Noble cho biết khách hàng có thể mua ngay thiết bị Nook Color, có trang bị phần mềm Android của Google và có bộ nhớ 8 gigabyte, qua trang web của hãng và việc chuyển hàng sẽ bắt đầu vào khoảng ngày 19/11.



Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành cấp cao của Barnes & Noble William Lynch nói: “Nook Color có thể lướt web qua Wi-fi, chơi game, kiểm tra thư, nghe nhạc và nhiều thứ nữa, đồng thời bạn có thể đọc được mọi thứ.”



Ngoài ra, hãng trên còn cho hay thiết bị này có thể đọc được cả các tệp dữ liệu dạng PDF và ePub, dùng được cả Word, Excel và PowerPoint.



Barnes & Noble còn cho phép người sử dụng thiết bị truy cập hơn 2 triệu cuốn sách, trong đó có ấn phẩm New York Times, The Wall Street Journal, USA Today, Rolling Stone, Esquire, National Geographic, Cosmopolitan, Elle hoàn toàn có màu.



Barnes & Noble là hãng đầu tiên trong số các "ông lớn" tham gia thị trường thiết bị đọc sách điện tử có màu./.

Theo Huy Bình (Vietnam+)