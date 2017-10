Facebook, Google, Yahoo, Apple và rất nhiều dịch vụ khác đều cung cấp tính năng xác thực hai lớp, giúp bảo vệ người dùng và hạn chế bị xâm nhập.

Xem thêm: Cập nhật iOS 11.0.2 để sửa lỗi âm thanh bị méo mó - Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng iPhone than phiền về tình trạng âm thanh bị rè hoặc méo tiếng khi thực hiện cuộc gọi. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

Cụ thể, khi đăng nhập vào tài khoản, ngoài việc nhập mật khẩu theo cách thông thường thì bạn phải xác thực thêm một lần nữa bằng mã số được gửi đến điện thoại. Do đó, nếu chẳng may bị lộ mật khẩu, tài khoản của bạn vẫn sẽ an toàn.

1. Cách kích hoạt tính năng xác thực hai lớp

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone, bấm vào tên tài khoản và chọn Password & Security (mật khẩu & bảo mật) > Turn On Two-Factor Authentication (bật xác thực hai yếu tố).





- Bước 2: Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần nhập vào số điện thoại và lựa chọn phương thức nhận mã xác thực thông qua tin nhắn (Text Message) hoặc cuộc gọi (Phone Call).

- Bước 3: Nhập lại mật khẩu Apple ID và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

2. Vô hiệu hóa tính năng xác thực hai lớp

- Bước 1: Đầu tiên, bạn phải mở trình duyệt trên máy tính và truy cập vào địa chỉ https://www.icloud.com/, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Apple ID tương ứng. Lúc này, bạn cần phải xác thực lại một lần nữa bằng cách nhập mã bảo mật gồm sáu con số được gửi đến điện thoại.





- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn nhấp vào mục Settings (cài đặt) > Manage (quản lý) và đăng nhập tài khoản Apple ID một lần nữa.





- Bước 3: Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấp vào nút Edit (sửa) tại mục Security (bảo mật) > Turn off Two-Factor Authentication (tắt xác thực hai yếu tố).





Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn đã giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể tự bảo vệ dữ liệu và thiết bị khỏi sự tấn công của tội phạm mạng.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: 3 cách sửa lỗi Facebook không hiển thị nội dung - Trong quá trình sử dụng, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng Facebook không hiển thị được nội dung hoặc News Feed chỉ toàn màu trắng. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?





MINH HOÀNG