(PLO) - ASUS ZenFone C sở hữu màn hình 4.5 inch, dung lượng pin lên đến 2.100mAh, thiết kế mỏng hơn thế hệ trước 4%, cùng camera góc chụp rộng tới 85 độ.

Trước thềm Tết Nguyên Đán, ASUS cho lên kệ phiên bản smartphone mới có tên gọi ZenFone C trang bị màn hình 4.5 inch, thời lượng pin 2.100mAh, cao nhất trong số các model smartphone dưới 5 inch của ASUS, thiết kế mỏng hơn 4% so với dòng tiền nhiệm A450CG và camera có góc chụp rộng đến 85 độ. ZenFone C lên kệ với mức giá bán lẻ hấp dẫn 2,390,000 VNĐ.

Dòng smartphone ZenFone là sản phẩm đình đám của ASUS trong năm 2014 với doanh số bán ra hơn 8 triệu chiếc trên toàn cầu. Tại Việt Nam, lên kệ từ tháng 5 và ngay lập tức tạo sóng trên thị trường di động, ZenFone được xem là chiếc smartphone cấu trúc lại thị trường điện thoại thông minh, liên tục lọt Top sản phẩm bán chạy nhất tại các hệ thống kinh doanh di động, gặt hái vô số giải thưởng & bình chọn từ các chuyên gia & báo giới.

Mở màn 2015, ZenFone C hứa hẹn mang lại không khí sôi động cho thị trường mùa mua sắm cuối năm, bên cạnh các chọn lựa phiên bản ZenFone 4, 5 & 6 hiện vẫn đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng bán chạy của các cửa hàng, đại lý. Vẫn trang bị chip Intel Atom Z2520 lõi kép 1.2GHz, RAM 1GB, ZenFone C nổi bật bởi được trang bị pin dung lượng 2.100mAh. Zenfone C có thời gian chờ lên đến 578,9 tiếng, thời gian thoại 3G lên đến 29,8 tiếng, lướt web qua Wi-Fi 10,7 tiếng và xem video Full HD 5,4 tiếng liên tục.

ZenFone C mới trang bộ bộ nhớ trong 8GB, khe cắm thẻ nhớ ngoài mở rộng tới 64GB, vận hành Android Kit Kat 4.4 cùng giao diện độc quyền ZenUI với nhiều tính năng cải tiến mới. Sản phẩm có mặt với nhiều phiên bản màu: trắng, đen, đỏ, xanh da trời và vàng ánh dương. Máy có 2 khe cắm thẻ SIM như những sản phẩm ZenFone trước đó, cùng thiết kế theo tinh thần “Zen” với thanh ngang nhỏ họa tiết vân tròn ở mép dưới màn hình.

Triệu Mẫn