(PLO) - VivoBook Flip (TP301UA) là dòng laptop 13.3 inch có khả năng xoay gập 360 độ, cổng USB Type C 3.1 và thời lượng pin lên đến 10 tiếng.

Ông Vist Tạ – Giám đốc sản phẩm ngành hàng Notebook ASUS Việt Nam cho biết: “Vivobook Flip TP301UA vẫn giữ thiết kế xoay gập độc đáo, mỏng hơn, nhẹ hơn với thời lượng pin được nâng cấp và tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh vượt bậc nhờ cổng USB Type C. Đồng thời, với mức giá tốt, chúng tôi tin rằng sẽ tiếp tục tạo một làn sóng mới cho thị trường notebook tại Việt Nam thời gian sắp tới.”



Thiết kế linh hoạt với thời lượng pin ấn tượng

Tương tự các dòng Flip trước đây, VivoBook Flip TP301UA sở hữu bản lề cứng cáp & linh hoạt có thể xoay gập 360 độ, cho phép người dùng có thể sử dụng như laptop hoặc tablet.



VivoBook Flip - Ảnh: Internet



Sản phẩm dày chỉ 19.9mm và trọng lượng 1.5kg, mỏng hơn đến 10% và nhẹ hơn 14% so với các thế hệ trước. Sự nhỏ gọn của máy giúp người dùng dễ dàng mang theo để phục vụ công việc cũng như giải trí. Ngoài ra, VivoBook Flip thời lượng pin ấn tượng lên tới 10 giờ, có thể hoạt động cả ngày dài mà không cần phải cắm sạc.

Kết nối dễ dàng với USB Type C 3.1

Đây là dòng máy đầu tiên trong thế hệ VivoBook Flip của ASUS được trang bị cổng USB Type C 3.1. Với chuẩn thiết kế Type C mới, bạn sẽ không phải mất thời gian tìm đúng đầu kết nối USB. Ngoài ra, tốc độ kết nối của cổng USB mới cũng sẽ được nâng cao lên tới 5Gbps, nhanh gấp 10 lần so với chuẩn USB 2.0.

Ngoài 4 cổng USB, VivoBook Flip còn được trang bị cổng chuyển HDMI kết nối với máy chiếu phục vụ cho việc thuyết trình và đầu đọc thẻ nhớ SD giúp sao chép dữ liệu dễ dàng.



Vivobook Flip TP301UA có thiết kế mỏng nhẹ, xoay lật dễ dàng. Ảnh: Internet

Chuẩn kết nối Wi-Fi 802.11ac cung cấp tốc độ kết nối mạnh mẽ, truyền dữ liệu ổn định và nhanh gấp 3 lần so với thế hệ Wi-Fi trước.



VivoBook Flip TP301UA hiện lên kệ với phiên bản cấu hình Intel Core i5 nền tảng Skylake, hệ điều hành bản quyền Windows 10, bộ nhớ 500GB HDD, màn hình 13.3” Full HD với bản màu vàng sang trọng, chính thức được bán tại các đại lý trên toàn quốc với giá bản hấp dẫn chỉ 16.990.000 đồng.







TRIỆU MẪN