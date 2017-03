(PLO)- ASUS chính thức giới thiệu ZenFone AR, ZenFone 3 Zoom và loạt đột phá công nghệ mới dành cho cuộc sống, công việc và chơi game từ Republic of Gamers (ROG)

Ngày 9/1, Chủ tịch tập đoàn ASUS Jonney Shih đã chính thức giới thiệu chiếc ASUS ZenFone AR và ZenFone 3 Zoom trong sự kiện họp báo Zennovation tại Caesars Palace, Las Vegas.

Cũng tại CES 2017, ASUS xuất sắc chiến thắng 8 Giải thưởng Sáng tạo ở 4 hạng mục mang tính cạnh tranh cao dành cho thiết kế và kĩ thuật tiên tiến. Những sản phẩm đoạt giải bao gồm: ZenFone 3 Deluxe, Designo Curve MX34VQ, Vivo AiO V221, ZenBook 3, ROG GX800, ROG Maximus IX Apex và ROG Maximus IX Hero, và một chiếc laptop chơi game ROG đầy mạnh mẽ sắp ra mắt.

ASUS ZenFone AR





ASUS ZenFone AR là thế hệ smartphone mới nhất đại diện cho sự đột phá trong công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) trên thiết bị di động. Đó cũng là chiếc smartphone đầu tiên hỗ trợ nền tảng Tango và Daydream.

Tango là một bộ cảm biến và phần cứng hoạt động như một chiếc máy tính được phát triển bởi Google, cho phép trải nghiệm thực tế ảo tăng cường độc đáo trên smartphone, như chơi game AR, các công cụ AR và điều hướng trong môi trường trải nghiệm.

Daydream là nền tảng của Google cho những trải nghiệm thực tế ảo chất lượng cao trên di động, và hỗ trợ những ứng dụng VR. ZenFone AR được đồng phát triển bởi Google để đem đến trải nghiệm tối ưu trên cả Tango và Daydream.

ZenFone AR là thiết bị hỗ trợ Tango nhẹ nhất và mỏng nhất. Đột phá về kích thước và trọng lượng được mang đến bởi hệ thống ASUS TriCam™ tối tân, bao gồm 3 camera: một camera chính 23MP, một camera theo dõi chuyển động và một camera cảm biến độ sâu.

Không giống như hệ thống 3 camera trên thiết bị khác, thiết kế cụm 3 camera của ASUS TriCam tối giản để tiết kiệm tối đa không gian nội thất bên trong chiếc điện thoại, nhằm giảm thiểu độ mỏng và trọng lượng đến tối đa.

ZenFone AR chạy chip Qualcomm® Snapdragon™ 821 processor mạnh mẽ tối ưu cho Tango và là smartphone đầu tiên trên thế giới có RAM 8GB. Camera đột phá và mạnh mẽ trên ZenFone AR kết hợp cùng nền tảng Tango đem đến những trải nghiệm thực tế ảo tăng cường mượt mà, sống động.

Màn hình WQHD Super AMOLED 5.7 inch và loa 5 nam châm cho phép vận hành các ứng dụng, game và video Daydream VR thêm sống động, đắm chìm. Android™ 7.0 ‘Nougat’ cũng góp phần tăng cường trải nghiệm người dùng trên ZenFone AR hơn nữa với các tính năng đa nhiệm và cải tiến cho việc sử dụng di động thêm lý thú.

ASUS ZenFone 3 Zoom





ASUS ZenFone 3 Zoom là chiếc smartphone 5.5 inch hướng đến nhiếp ảnh di động với hệ thống camera kép lý tưởng cho việc chụp ảnh và quay video. Đây cũng là chiếc smartphone mỏng nhất thế giới với viên pin “khủng” 5000mAh nhằm tăng cường tối đa thời gian trải nghiệm mà không phải đánh đổi về phong cách và độ mỏng nhẹ.

Cụm camera kép trên ZenFone 3 Zoom bao gồm 2 camera 12MP, một camera với khẩu độ f/1,7, tiêu cự 25mm và một camera với tiêu cự 59mm. Người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa camera chính 25mm và camera 59mm với khả năng zoom quang học 2.3X để chụp chân dung hay các đối tượng ở khoảng cách gần.

Hệ thống lấy nét TriTech+ mới tự động lựa chọn giữa 3 công nghệ lấy nét – lấy nét theo pha Dual Pixel, lấy nét tự động theo dõi đối tượng, và lấy nét laser thế hệ thứ hai – tùy thuộc vào điều kiện sử dụng để lấy nét chính xác chỉ trong 0.03 giây, thậm chí đối với đối tượng đang di chuyển.

ZenFone 3 Zoom cũng là chiếc smartphone ASUS đầu tiên trang bị công nghệ SuperPixel cho phép lấy nét cực nhanh và rõ trong đêm hoặc điều kiện thiếu sáng. Sự kết hợp tiên tiến độc quyền từ ASUS giữa phần cứng và phần mềm giúp tăng cường độ nhạy sáng đến 4 lần bằng cách tự động tùy chỉnh ISO khi chụp và giảm thiểu độ mờ nhòe sau khi chụp.

Công nghệ SuperPixel cho phép camera trên ZenFone 3 Zoom có độ nhạy sáng gấp 2.5 lần so với Apple® iPhone® 7 Plus và gấp 10 lần so với một chiếc smartphone thông thường.

ZenFone 3 Zoom có viên pin “khủng” đến 5000mAH kết hợp bên trong một thân máy siêu mỏng, thiết kế kim loại nguyên khối với độ mỏng chỉ 7.9mm. Thiết bị nhẹ chỉ 170g, nhưng vẫn tích hợp chip xử lý Qualcomm Snapdragon 625 mạnh mẽ cho đến 42 ngày chờ. Viên pin dung lượng cao cũng hỗ trợ tối đa chức năng chụp ảnh, cho phép người dùng chụp nhiều ảnh hơn, tận hưởng nhiều chế độ hơn như chụp Time-lapse, quay video 4K UHD suốt 6.4 giờ chỉ sau 1 lần sạc. ZenFone 3 Zoom cũng đóng vai trò cục sạc dự phòng với khả năng sạc ngược thiết bị khác.

ASUS VivoPC X





ASUS VivPC X là một chiếc PC nhỏ gọn và tinh tế được trang bị bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 7 cùng bộ xử lý đồ họa NVIDIA® GeForce® GTX 10 series, được thiết kế cho những khách hàng phổ thông đang tìm kiếm một chiếc PC sẵn sàng cho công nghệ VR đáp ứng được các yêu cầu về cấu hình đối với các tác vụ và giải trí nền tảng VR.

Thiết kế nhỏ gọn với thể tích 5L giúp thiết bị có thể được đặt ở mọi nơi trong căn nhà của bạn; và cung cấp các tính năng kết nối mở rộng bao gồm bốn cổng USB 3.1 Gen 1 và hai cổng USB 2.0 cho thiết bị ngoại vi VR và bộ điều khiển.

ASUS Zen AiO ZN270





Máy tính ASUS Zen AiO ZN270 có một màn hình lớn 27”, Full HD, được hỗ trợ bở đồ họa NVIDIA GeForce 940MX. Trang bị sức mạnh của bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7, lên đến 16GB bộ nhớ RAM DDR4 và một hệ thống âm thanh mạnh mẽ 4 loa được chứng nhận bởi Harman Kardon, thiết bị cung cấp hiệu suất và khả năng giải trí vượt trội trong một thiết kế tinh tế được hoàn thiện màu xám thạch anh tuyệt đẹp.

ASUS Zenbook 3 Deluxe UX490





Với thiết kế tuyệt đẹp và hoàn toàn bằng nhôm, ASUS Zenbook 3 Deluxe UX490 là một phiên bản nâng cao và đẹp mắt của Zenbook 3, chiếc laptop được đánh giá cao nhất thế giới, độ mỏng 12.9mm và nhẹ 1.1kg trong một kích cỡ 13 inch nhưng có màn hình 14 inch với viền siêu mỏng, giúp người sử dụng cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và hiệu năng.

Dòng sản phẩm Zenbook 3 được thiết kế để cung cấp hiệu năng ưu việt, và Zenbook 3 Deluxe tiếp tục kế thừa điều đó với bộ xử lý mới nhất của thế hệ thứ 7 của Intel Core, lên đến 16GB 2133MHz LPDDR3 RAM và bộ lưu trữ 1TB PCI Express (PCIe® ) SSD - một trong những ổ SSD dung lượng lớn nhất được lắp đặt sẵn.

Khả năng mở rộng vô địch được cung cấp bởi hai cổng USB Type-C ™ (USB-C ™), với hỗ trợ Thunderbolt ™ 3 cho băng thông chuyển dữ liệu đến 40Gbps, hai màn hình ngoài độ phân giải 4K UHD, và truyền năng lượng.

ASUSPRO B9440





ASUSPRO B9440 là laptop 14-inch dành cho doanh nghiệp nhẹ nhất thế giới. Được thiết kế cho nhu cầu di động chuyên nghiệp của các chuyên gia và chỉ nặng 1kg, B9440 có thiết kế siêu nhỏ gọn với một tổng thể không lớn hơn nhiều so với máy tính xách tay 13-inch, lý tưởng cho việc đồng hành trong mọi hành trình.

ROG GX800VH





GX800VH thách thức các quy ước trong tiêu chuẩn thiết kế laptop chơi game để thay đổi cuộc chơi. Với hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng độc quyền (Hydro Overclocking System) để mang lại hiệu năng ép xung đến cực đại.

Cộng với việc sử dụng đồng thời hai card đồ họa NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (2-way SLI™), GX800VH mang lại sức mạnh như những cỗ máy bàn khủng nhất dành cho chơi game. GX800VH cũng là laptop gaming đầu tiên trên thế giới sử dụng màn hình 18.4 inch, hỗ trợ công nghệ NVIDIA G-SYNC để cho người dùng có trải nghiệm 4K gaming thực thụ.

Máy cũng được trang bị bàn phím MechTAG sử dụng các switch cơ học, hỗ trợ anti-ghosting lên đến 30 phím và đèn nền ROG Aura RGB đa màu sắc, có thể thay đổi cho từng phím.

ROG G752





G752 được thiết kế để chiến thắng với hiệu năng hoàn hảo, điều này nhờ vào vi xử lý Intel Core i7 hỗ trợ ép xung và card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1070 với VR-Ready. G752 được trang bị chuẩn RAM DDR4 đã được ép xung để chạy ở tốc độ 2800MHz.

Máy cũng có công nghệ HyperDrive RAID 0 kèm chuẩn NVM Express™ (NVMe) và PCI Express® (PCIe®) để mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu siêu nhanh. Tính năng hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3D độc quyền (3D Vapor Chamber) mang lại khả năng làm mát hiệu quả khi có thể giảm nhiệt độ GPU đến 7°C.

Ngoài ra màn hình có tần số quét cao 120Hz với các công nghệ NVIDIA G-SYNC và góc nhìn rộng (IPS) để hỗ trợ game thủ có trải nghiệm hình ảnh mượt mà nhất có thể. Và không thể thiếu là bàn phím có thiết kế công thái học, hỗ trợ đèn nền với khả năng anti-ghosting lên đến 30 phím để giúp G752 trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của game thủ.

ROG GR8 II





ROG GR8 II là hệ thống máy tính chơi game nhỏ nhất được xây dựng cho VR, và có đồ họa tiên tiến nhất hiện nay - cung cấp đầy đủ về hiệu suất như một máy tính để bàn với NVIDIA GeForce 1060 GPU được ASUS tùy chỉnh, bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7, và 32GB DDR4 RAM.

Máy tính được đặt trong một khung nhỏ dung tích 4 lít và bao gồm Aura Sync cho hiệu ứng RGB tuyệt đẹp khi ánh sáng có thể được đồng bộ hóa với một loạt các thiết bị ngoại vi ROG, và với 10 hiệu ứng khác nhau. GR8 II có thể đi kèm với ổ SSD PCIe M.2 siêu nhanh và lưu trữ SSD / HDD 2,5-inch tăng tốc cho việc khởi động trò và lưu trữ một thư viện trò chơi lớn.

Hai cổng HDMI hỗ trợ truyền tải VR cho phép kết nối đồng thời một tai nghe VR và một màn hình chơi game.

ROG GR8 II có một hệ thống làm mát đặc biệt điều chỉnh với một thiết kế tối ưu hóa luồng không khí, ống dẫn nhiệt bằng đồng và quạt tản nhiệt kép để giảm tải nhiệt từ hệ thống.

Các lỗ thông hơi được thiết kế khéo léo và các hệ thống dẫn chuyên dụng cho bộ vi xử lý và card đồ họa đảm bảo đúng số lượng luồng không khí để mỗi thành phần đem đến hiệu suất ổn định trong suốt quá trình chơi game.

GR8 II cũng đi kèm hệ thống âm thanh nổi tiếng với ROG SupremeFX, Sonic Studio III, và Sonic Radar III. Ngoài ra, GameFirst IV và Intel Gigabit Ethernet cung cấp cho các game thủ những trải nghiệm chơi game đỉnh cao.

ROG GT51CH





ROG GT51CH là một hệ thống máy tính chơi game cực kỳ mạnh mẽ được trang bị bộ xử lý Intel Core i7-7700K ép xung tốc độ 4.8GHz, 2 card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI 2-way, và 64GB bộ nhớ DDR4 2800MHz tốc độ cao để các game thủ thưởng thức các trò chơi mới nhất với hiệu suất ấn tượng và hình ảnh 4K UHD tuyệt đẹp.

Aegis III - công nghệ cho phép ép xung CPU ba chiều độc quyền dễ dàng và an toàn, GPU và bộ nhớ ép xung cho hiệu năng chơi game tốt hơn và cũng cung cấp khả năng theo dõi số liệu thống kê hệ thống trong thời gian thực. ROG GT51CH trang bị tính năng hiệu ứng ánh sáng ASUS Aura động cho hế thống tản nhiệt trung tâm và đèn LED trên bo mạch chủ.

Game thủ có thể tùy chỉnh Aura với màu sắc ánh sáng khác nhau và các hiệu ứng để tận hưởng cảm giác của trò chơi hiện hành, hoặc để thể hiện phong cách độc đáo của riêng mình.

TB