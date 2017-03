Tại sự kiện, ông Shih đã chia sẻ thông tin chi tiết về bộ ba sản phẩm ZenFone và giao diện người dùng độc quyền ASUS ZenUI cùng các tính năng độc đáo của sản phẩm.

Trong số đó, đặc biệt có công nghệ chụp hình PixelMaster được xem là điểm nhấn quan trọng của ZenFone. Với công nghệ chụp hình độc quyền PixelMaster, trải nghiệm ghi hình, quay phim trong mọi điều kiện ánh sáng đều trở nên đơn giản và dễ dàng.

Điện thoại Asus ZenFone 4



Khách hàng Đông Nam Á sẽ là những người đầu tiên được đón chào và trải nghiệm loạt điện thoại ZenFone cao cấp và tinh tế từ ASUS với các phiên bản kích thước & màu sắc đa dạng, phong phú. Tất cả được trang bị giao diện người dùng mới ASUS ZenUI với hơn 1,000 cải tiến giúp mang đến trải nghiệm di động lý thú, tiện lợi và mượt mà hơn bao giờ hết.



Điện thoại Asus ZenFone 5



Loạt điện thoại thông minh ZenFone được ra mắt với thiết kế tuyệt đẹp, vật liệu sản xuất cao cấp, các chức năng mượt mà vận hành cùng ASUS ZenUI sẽ mang đến một trải nghiệm cao cấp xứng tầm cho người dùng. Phong phú với các phiên bản từ 4 đến 6 inch với nhiều chọn lựa sắc màu sinh động, ZenFone sẽ phù hợp cho mọi nhu cầu và phong cách của người dùng. Đồng loạt trang bị màn hình với kính cường lực Corning® Gorilla® Glass 3, ZenFone cho khả năng chống trầy xước và độ bền ấn tượng.

ZenFone 4 màn hình 4 inch, dễ dàng tỏa sáng phong cách cá nhân với vỏ máy đằng sau đa sắc: Đen xám than, Trắng ngọc trai, Đỏ Cherry, Xanh da trời, Vàng ánh dương. Máy hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 64GB để thỏa sức lưu trữ hình ảnh, video, ứng dụng và nhiều tài nguyên khác.

Giá bán tham khảo cho máy là 1.990.000 đồng. Model này sẽ được tặng kèm một pin rời để tăng thời gian sử dụng.

ZenFone 5 đi kèm màn hình lớn 5 inch HD công nghệ IPS+ cùng hỗ trợ tiếp nhận cảm ứng ngay cả khi mang găng tay. Thiết kế thon gọn với độ mỏng chỉ 5.5mm ở cạnh mỏng nhất, ZenFone 5 được trình làng với các phiên bản màu: Xám đen than, Trắng ngọc trai, Đỏ Cherry, Vàng rượu sâm-panh và tím hoàng hôn.

Máy có hai phiên bản là A501 trang bị chip lõi kép tốc độ 1,6 GHz và A502 sử dụng chip lõi kép tốc độ 2 GHz. Giá bán tham khảo lần lượt là 3.990.000 đồng và 4.490.000 đồng.

Điện thoại Asus ZenFone 6



ZenFone 6 trang bị màn hình tuyệt đẹp kích thước 6 inch HD công nghệ IPS+, tích hợp công nghệ âm thanh SonicMaster cho trải nghiệm giải trí sống động. Camera 13MP mạnh mẽ để chụp lại những tấm hình độ phân giải cao, rõ nét. ZenFone chào sân với các phiên bản: Xám Đen, Trắng ngọc trai, Đỏ cherry, Vàng rượu sâm-panh.

Giá bán tham khảo là 5.990.000 đồng.

Mỗi chiếc ZenFone đều được trang bị công nghệ PixelMaster chụp hình độc quyền của ASUS, bao gồm các tính năng phong phú như Chế độ tự chụp hình (Selfie Mode), Chế độ chụp sâu trường ảnh (Depth of Field mode), tối ưu chức năng của camera theo từng tình huống chụp và giúp người dùng chụp được những tấm hình đẹp thật dễ dàng. Hai tính năng bổ sung của PixelMaster là Chụp ở chế độ thiếu sáng (Low-light mode) và Time Rewind – cũng được trang bị cho ZenFone 5 và ZenFone 6.

ASUS ZenUI có 2 ứng dụng mới nổi bật gồm What’s Next và Do It Later – được thiết kế để người dùng thoải mái quản lý lượng thông tin dày đặt trước màn hình mỗi ngày, giúp họ làm việc hiệu quả hơn, dễ dàng hơn. What’s Next ưu tiên hiển thị các thông tin quan trọng và hữu ích nhất cho người dùng ngay trên màn hình khóa, màn hình chính và trong mục “Thông báo”.

TB