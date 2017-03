Điểm khác biệt của Fonepad 7 so với “người tiền nhiệm” là thiết kế nắp lưng liền mạch họa tiết vân nhám chống trơn trượt, sức mạnh được nâng cao với bộ vi xử lý Intel Atom Z2560 lõi kép 1.6GHz công nghệ siêu phân luồng với 2 nhân và 4 luồng xử lý, thay vì một nhân như trước đây.



Máy được trang bị 2 camera trước sau, tích hợp các tính năng chụp ảnh thông minh như Smart-remove (lược bỏ yếu tố thừa trên ảnh chụp), All Smiles (chọn ảnh nụ cười đẹp nhất), Chụp ảnh HDR, Panorama hay GIF Animation (tạo ảnh động)...



Ngoài ra, Fonepad7 cũng là chiếc tablet 7 inch đầu tiên được trang bị hệ thống 2 loa stereo trước kết hợp công nghệ độc quyền Asus SonicMaster cho chất lượng âm thanh ấn tượng, hệ điều hành Android 4.2, màn hình 7 inch phân giải HD 1280 x 800 (mật độ điểm ảnh 216ppi). Thiết bị này được trang bị công nghệ HSPA+ 3G cho tốc độ download lên đến 42 Mbit/s.



Được xem là một chiếc smartphone cỡ lớn, Fonepad7 có thể đàm thoại 3G suốt 28 tiếng liên tục.



Máy có kích thước gọn nhẹ: trọng lượng 340g, mỏng 10.5mm, hỗ trợ thẻ nhớ SD lên 64Gb. Ngoài ra người dùng còn được hỗ trợ một tài khoản thư viện đám mây 5GB miễn phí trên Asus WebStorage. Thiết bị bắt đầu lên kệ vào cuối tháng 10 với 2 màu đen, trắng.



Tại buổi ra mắt sản phẩm, ông Jeff Lo- Tổng giám đốc Asus Việt Nam cho biết hãng đánh giá rất cao thị trường tablet VN đầy tiềm năng. Theo Jeff Lo, rất khó để thống kê chính xác số lượng tablet bán ra hàng năm tại VN (của tất cả các hãng) do lượng hàng xách tay ở thị trường này là rất lớn. Tuy vậy theo những thống kê của các hãng uy tín như IDG, GFK, Gartner thì thị trường tablet ở đây mới chỉ đang ở mức bắt đầu. "Người dùng sẽ dễ dàng tiếp cận với một tablet giá rẻ hơn rất nhiều việc mua một notebook", ông Jeff Lo chia sẻ.



Theo Bảo Khánh (Dân trí)