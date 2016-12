(PLO)- Dòng máy tính nhỏ gọn của ASUS mang tên VivoMini sẽ có bộ xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7, nhân đồ họa NVIDIA và bộ nhớ DDR4.

Chỉ với dung tích vỏn vẹn khoảng 2 lít, hai đại diện mới nhất của dòng sản phẩm VivoMini (VM65 và VM65N)vẫn được trang bị bộ xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7 (tên mã Kaby Lake), cải thiện cả về hiệu năng lẫn hiệu quả năng lượng.



Cả hai sản phẩm đều được trang bị bộ xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7 tên mã Kaby Lake, card đồ họa rời của NVIDIA cho khả năng xử lý hình ảnh lên đến 4K UHD cho tác vụ chơi game và khả năng mô phỏng âm thanh ấn tượng với ASUS SonicMaster như mang cả rạp phim về nhà.







Máy tính tí hon Asus VivoMini.

VivoMini VM65N là phiên bản cao cấp hơn, được trang bị nhân đồ họa rời NVIDIA cho khả năng năng chơi game độ phân giải 4K UHD, kết hợp cùng hệ thống tối ưu âm thanh ASUS SonicMaster.

Cao cấp hơn nữa, VivoMini VM65N được tích hợp nhân đồ họa rời NVIDIA GeForce 930M Optimus cho khả năng hiển thị hình ảnh độ phân giải lên đến 4K UHD, mang đến những khung hình ấn tượng và tuyệt vời nhất, chưa kể còn có thể chơi game ở một mức thiết lập đồ họa cao.

Giải pháp đồ họa của NVIDIA khả năng xử lý hình ảnh mạnh hơn tới 56% so với những máy tính sử dụng card đồ họa tích hợp (iGPU) khác, do đó VivoMini VM65N còn có khả năng xử lý tác vụ tinh chỉnh hình ảnh/video.

Ngoài ra, hệ thống xử lý và tái tạo âm thanh SonicMaster cũng được tích hợp trên VivoMini VM65N. Hệ thống loa tích hợp ngay trên VivoMini VM65N sẽ góp phần giải phóng không gian cho người dùng, không nhất thiết phải trang bị thêm loa ngoài, vừa đảm bảo được khả năng mô phỏng âm thanh ấn tượng với âm bass sâu, dải trung trong trẻo ngay cả khi ở mức âm lượng cao nhất.

Vivo DualBay – thiết kế thông minh đầy linh hoạt, có khả năng lắp đến hai ổ cứng 2,5-inch (SSD hoặc HDD), phục vụ mọi nhu cầu nâng cấp dung lương lưu trữ.

VivoMini VM65 dù là một dòng máy tính nhỏ gọn, song lại được trang bị một vi xử lý mạnh mẽ thế hệ thứ 7 của Intel, tên mã Kaby Lake - ứng với những tùy chọn cấu hình từ Core i3, i5 đến i7. Bộ xử lý với bốn nhân dựa trên kiến trúc thiết kế mới, tiết kiệm điện năng, tăng cường hiệu năng tính toán và tích hợp những tính năng tiên tiến bậc nhất.

So với dòng sản phẩm trước đây, VivoMini VM65 cho hiệu năng xử lý mạnh hơn tới 11%, kết hợp cùng bộ nhớ RAM DDR4 dung lượng lên tới 16GB cho người dùng khả năng thao tác nhanh nhạy, mượt mà nhất, tăng cường hiệu quả công việc và khả năng đa nhiệm của mình.





Với thiết kế ấn tượng và giành được giải thưởng Good Design, VivoMini VM65 là một sản phẩm đặc biệt phù hợp với nhiều phân khúc người dùng. VivoMini VM65 có thể được gắn phía sau màn hình TV để biến nó thành một chiếc máy tính All in One “thứ thiệt”. Đặc biệt, VivoMini VM65 hoạt động gần như không gây ra tiếng ồn, gần như im lặng với độ ồn chỉ đạt 24dB ở chế độ tải nhẹ.

ASUS VivoMini VM65N và VivoMini VM65 sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam trong thời gian tới.